Приморский РАНХиГС презентует новые программы обучения

Приморский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы развивает ряд уникальных образовательных программ в Приморском крае и Сахалинской области. Сегодня мы поговорим с ди⁠ректором регионального филиала РАНХиГС Эмином Ягубовым о направлениях обучения вуза в 2018-2019-м годах.

- Эмин Зафарович, вы говорили о четырех основных образовательных программах, которые вы продолжаете или намерены скоро презентовать. Давайте начнем с краткого курса MBA. Расскажите, пожалуйста о нем подрорбнее.

- Курс ExpressMBA, это, действительно, очень интересная программа, которая рассчитана на четырехмесячное обучение. Основная цель этого курса – дать навыки и компетенции по трем ключевым направлениям: маркетинг, проектное управление и умение создавать успешные организации.

Все эти знания важны с точки зрения создания и ведения бизнеса. Потому как проектный менеджмент - это результатоориентированное управление организацией. Что касается создания успешной команды, без этого ни одна компания или организация не может существовать. И здесь мы учим методам создания сильной команды единомышленников. Хочу подчеркнуть, что в курсе ExpressMBA РАНХиГС использует множество разных методик и технологий, акцент обучения при этом направлен на практический маркетинг и умение управлять развитием своей организации.

Этот курс рассчитан на 150 часов обучения, сто из которых проходит очно, непосредственно в аудитории. Помимо сильной теоретической базы программа насыщена большим практическим материалом с кейсами компаний и организаций.

- Вторым большим блоком обучения, который с 2011 года развивает приморский филиал РАНХиГС является проектное управление. Какие программы в него входят и что оно представляют собой?

- На данный момент мы представляем слушателям несколько основных курсов по этому направлению.

Первый курс, рассчитанный на 32 часа обучения дает базовые знания нашим слушателям. Это очень насыщенный четырехдневный семинар. Второй, 120-часовой курс дает уже углубленные знания по данному предмету в рамках президентской программы обучения проектному менеджменту в сфере здравоохранения, образования и культуры.

Также мы начинаем преподавание нового курса «Проектный менеджмент в государственном и муниципальном управлении» в рамках профессиональной переподготовки специалистов.

- Почему вы уделяете столь высокое внимание данному направлению обучения?

Сегодня проектное управление - это тренд. Традиционные знания в области государственного и муниципального управления уже недостаточны для эффективной работы в этой сфере, поэтому сегодня каждый чиновник должен владеть теорией и практикой проектного управления. Он должен знать, как разрабатывать стратегии, какие нужно ставить цели и как их можно достичь.

Сейчас в мире - как говорят специалисты макроэкономики - «время неопределенности», поэтому интерес к проектному менеджменту постоянно растет. Проектное управление – это инструмент, позволяющий решать нетривиальные задачи в условиях недостатка времени, финансов, кадров. Выстраивая горизонтальные связи и наделяя реальной ответственностью каждого участника проектной команды, оно позволяет структурам власти и бизнеса быстро и эффективно отвечать на самые неожиданные вызовы. А РАНХиГС является центром компетенций в области проектного управления для структур государственной и муниципальной власти.

- Очевидно, что интерес к практике проектного управления со стороны бизнеса очень высок. Но структуры государственной и муниципальной власти, действительно проявляют к ней искренний интерес?

- Да, это так, и эта тенденция усиливается по всей России. Более того, учитывая данный интерес мы намерены представить новую программу обучения, рассчитанную на слушателей со всей нашей страны. Приморский филиал РАНХиГС обладает большим опытом обучения проектному управления, у нас реально высокий уровень преподавательского состава. Опираясь на эти факторы, а также интерес других территорий к управлению в условиях Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, недавно мы приняли решение о тиражировании этой программы не только в Приморском крае и Сахалинской области, но и по всей России.

Данный курс рассчитан на 260 часов очно-заочного обучения. При этом 200 часов слушатели будут самостоятельно изучать материал, а 60 часов проходить стажировку непосредственно в Приморском филиала РАНХиГС. Обучаясь в Приморье, они будут приобретать практические навыки разработки и защиты проектов.

В программе курса планируются встречи с управленцами: с руководством Приморского края, с главами лучших муниципальных образований, познакомиться с лучшими практиками муниципального управления. Слушатели курса смогут воочию познакомиться с практикой развития Свободного порта Владивосток, ТОРов, опытом ведущих производственных компаний, в том числе федерального значения, таких как завод «Прогресс» и «Звезда».

Это очень насыщенная программа обучения. И она также являет собой способ продвижения Приморского края, как территории роста, возможностей и наработок в сфере экономики и управления.

Потенциал развития Приморского края с точки зрения привлечения международных инвестиций очень высок. Если внимание к региону со стороны федерального центра останется таким же, его действительно ждут большие перемены. Вокруг Владивостока по радиусу 1000 километров находится около 400 миллионов человек, в сравнении, вокруг Москвы на таком же расстоянии живет около 100 миллионов человек. То есть интерес к развитию международных связей, построения новой экономики на территории Приморского края для представителей других регионов будет только расти.

Мы рассчитываем, что данная программа заинтересует выпускников вузов России, и их преподавателей, желающих пройти переподготовку в ДФО. Она будет особенно интересна для слушателей, которые видят себя на административно-чиновничьей работе.

- На кого будет рассчитана данная программа?

- В первую очередь, на магистров и преподавателей филиалов нашей академии, которых около 50-ти по России. А второй этап предполагает привлечение выпускников старших курсов и преподавателей других вузов нашей страны.

- Приморский филиал РАНХиГС рассматривал в направлениях своего развития собственно вузовское обучение. Планируете вы развивать его?

- Не буду раскрывать секрета, какое именно направление мы будем еще развивать, но это будет магистратура, лицензирование нескольких магистерских программ. Эту программу мы намерены начать уже в следующей году. И, возможно, у нас также будет специалитет по одной из магистерских программ.

- Эмин Зафарович, вы презентовали сразу несколько новых серьезных программ обучения. Что дает вам уверенность в качестве обучения по ним?

-РАНХиГС - очень серьезный бренд, и мы рассчитываем на поддержку головного офиса нашей академии, а также других наших филиалов в реализации наших новых направлений. Мы получили согласие на участие в данных программах обучения лучших преподавателей из приморских вузов и, конечно, филиалов РАНХиГС по России и головного офиса в Москве. То есть у нас есть из кого выбирать, чтобы уровень обучения по ним был высоким.



Дмитрий КОЖЕВНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.