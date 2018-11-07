Русская Рыбопромышленная Компания начала производство нового вида продукции

«Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК) начала производство рыбных палочек в розничной, 250-граммовой, фасовке на мощностях российского завода «Espersen Group» - компании-мирового лидера в производстве замороженной рыбной продукции. Рыбные палочки будут доступны потребителям уже в текущем году.

«Мы хотим вновь познакомить российского потребителя с таким продуктом, как рыбные палочки, – прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Мы предлагаем рынку продукцию высочайшего качества - из филе минтая однократной заморозки, что сохраняет полезные для здоровья человека элементы, которыми богата эта рыба, и ее первозданный вкус».

В ближайшее время «Espersen Group» начнет также производство для РРПК порционного филе минтая в фасовке 400 грамм и фарша минтая высшей категории в фасовке 450 грамм.

Продукты в категории «готово к приготовлению» будут выпускаться под собственным брендом РРПК «Nordeco» в объеме 5-6 тысяч тонн в год. Вся продукция Nordeco производится из филе и фарша минтая, замороженного в море. В процессе переработки сырье не размораживается, что обеспечивает высокое качество продукта.

Помимо продуктов, производимых на мощностях «Espersen Group», РРПК выпускает филе минтая в килограммовой упаковке под брендом Nordeco непосредственно на рыболовных траулерах. С текущего года освоено также производство на судах фарша минтая в аналогичной фасовке.

Старт розничных продаж продуктов Nordeco запланирован на конец текущего года.

С начала 2019 года на прилавках также появится продукция объединенного бренда «Agama-Nordeco». Под этим брендом будут выпускаться порционное филе и фарш из блочного филе и фарша минтая, а также филе минтая в индивидуальной упаковке. Вся продукция будет производиться на мощностях компании «Agama» из сырья РРПК однократной заморозки.

Досье ЗР:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток