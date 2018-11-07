Русская Рыбопромышленная Компания поддержала инициативу администрации Приморского края по обеспечению населения региона доступной рыбой

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) подписала соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока и торговыми сетями региона в целях обеспечения населения Приморского края рыбой и рыбной продукцией по доступным ценам. Соответствующая социальная программа «Приморская рыба» инициирована администрацией края.

Участники соглашения планируют поставлять продукцию в торговые сети по ценам, зафиксированным соглашением. Цены фиксируются также для реализации рыбопродукции торговыми сетями. Основной критерий цены – ее доступность населению.

Планируется, что продукция участников программы будет обозначаться в торговых сетях специальными ценниками.

«В Приморье, рыбном регионе, продукция из местной рыбы обязательно должна быть представлена во всех ценовых категориях и доступна каждому, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Поэтому мы поддержали инициативу администрации обеспечить население рыбой по минимальным ценам. Мы рады, что высокое качество продукции РРПК станет доступнее для жителей родного для компании Приморского края».

Русская Рыбопромышленная компания активно развивает производство продукции для внутреннего рынка, в том числе – в категории «готово к приготовлению». Так, компанией начато производство рыбных палочек на мощностях российского завода «Espersen Group» - компании-мирового лидера в производстве замороженной рыбной продукции. В ближайшее время стартует производство филе минтая в 100-граммовых плитках и фарша минтая высшей категории в фасовке 450 грамм. Старт розничных продаж продуктов Nordeco запланирован на конец текущего года. Кроме того, с начала 2019 года на прилавках появится продукция объединенного бренда «Agama-Nordeco». Под этим брендом будут выпускаться порционные 100-граммовые плитки филе и фарша из блочного филе и фарша минтая, а также филе минтая в индивидуальной упаковке. Вся продукция будет производиться на мощностях компании «Agama» из сырья РРПК однократной заморозки.

Досье ЗР:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru.

Фото:РИА Новости

Газета "Золотой Рог", Владивосток