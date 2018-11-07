"Многие предприниматели еще не поняли плюсы Свободного порта"

Руководитель Центра по развитию малого и среднего предпринимательства приморского отделения «Деловой России» Дмитрий Боярко отвечает на вопросы «Золотого Рога»

Свободный порт Владивосток - одна из тем, вызывающих много горячих споров. Дмитрий БОЯРКО, руководитель Центра по развитию малого и среднего предпринимательства приморского отделения «Деловой России» - эксперт в области инвестиций, автор книги, которая презентовалась на недавнем ВЭФе при подписании соглашений по данной теме.

Корреспондент «Золотого Рога» беседует с ним по теме развития Свободного порта Владивосток и его перспектив.

- Дмитрий, расскажите, чем занимается ваш центр, и какое отношение он имеет к Свободному порту Владивосток?

- Идея создания Центра поддержки малого и среднего бизнеса возникла в Приморском отделении «Деловой России» в 2015-м году. Его цель – оказание помощи предпринимателям в развитии собственного бизнеса с точки зрения налоговой нагрузки, финансирования и бюджетирования. Мы оказываем поддержку в решении самого широкого круга вопросов, начиная с того, как начать бизнес, как получить лицензии, как правильно выйти на экспорт, как эффективно управлять трудовыми ресурсами.

Наш центр принимал активное участие в разработке законодательства по ТОРам и Свободному порту. Постоянно участвуем в круглых столах и тесно взаимодействуем с профильными министерствами и институтами развития Дальнего Востока. С самого начала внедрения новых законов у нас возникла идея содействия предпринимателям в вопросах Свободного порта Владивосток. Мы помогаем бизнесменам разобраться, есть ли у них здесь своя ниша, насколько необходимо компаниям становиться резидентами Свободного порта Владивосток или ТОРов.

- Сколько компаний Приморья на сегодня являются резидентами Свободного порта? И какого они профиля?

- На данный момент, по статистике, Корпорации развития Дальнего Востока всего подано примерно 1500 заявок, по ним подписано около 1200 соглашений, приблизительно 140 резидентов активно вошли в фазу реализации проектов.

Резидентов можно условно сгруппировать по трем основным направлениям, исходя из суммы капитальных вложений. Первое - это обрабатывающее производство, второе – сельское хозяйство, третье – добывающая промышленность, дальше идет логистика и сфера услуг.

- Учитывая масштабы заявленных проектов резидентов Свободного порта и слабо заметную отдачу для рядовых жителей Приморья от их реализации, насколько оптимистично вы смотрите на его перспективы? Почему так медленно идет развитие проектов порта?

- Нужно понимать, что у каждого проекта есть несколько фаз развития. Есть прединвестиционная фаза, инвестиционная, сдача объекта и запуск производства и, наконец, окупаемость. Для реализации каждой из них требуется определенное время. То есть, если проект уже сформирован как бизнес идея, есть четкое понимание его развития в цифровых значениях, то тогда он идет быстро. В этом случае, при наличие инвесторов, когда определен земельный участок, фаза самого строительства, установки оборудования и сдачи объекта в эксплуатацию может идти от полутора лет до трех лет, в зависимости от того, насколько крупный проект реализуется. Если же проекту требуется поиск инвестора, которому еще нужно гарантировать, каким образом он заберет деньги; когда нет понимания по земельному участку, налоговому режиму, то сроки проекта могут значительно затянуться.

В среднем, по большинству крупных проектов, реализация может идти до пяти лет и больше. Я согласен с экспертами Министерства развития Дальнего Востока, которые утверждают, что реальный эффект от Свободного порта Владивосток мы увидим через 3-5 лет с момента принятия закона о его создании.

То есть, рядовые жители Приморского края к концу 2018 году только начнут ощущать реальные результаты – и мы их видим. Это - свиноводческий комплекс в ТОР Южном, угольные месторождения, крупные логистические комплексы, медицинский центр «Хокуто», рыбоперерабатывающий комплекс, новый поселок Де-Фриз, скорое открытие крупнейшего гипермаркета «Калина молл» и многое другое. Эти проекты можно «потрогать руками». Благодаря им в крае построены новые квадратные метра жилья, улучшилась логистика, значит, уменьшилась себестоимость доставки и хранения грузов.

- Дмитрий, на данный момент, каков объем ожидаемых инвестиций в экономику Приморья в связи с реализацией Свободного порта Владивосток. Какие уже подписаны договоры?

- Знаете, суммы огромные, я конечно могу их привести, но некая бизнес-идея, которая лежала в голове, бывает очень далека от своей реализации. Инвестиции в проект могут увеличиться, что чаще всего и происходит, а иногда – уменьшиться. Бизнес-проект может не сработать, потому что так сложилась ситуация на рынке. Поэтому я бы оценивал не объемы инвестиций, а эффекты, которые мы будем с вами иметь лично.

И вот небольшие примеры, которые вижу лично я, как человек, сопровождающий инвест-проекты. То, что к нам зашла одна из крупнейших в мире японских компаний, которая занимается глубокой переработкой леса и производством домокомплектов, на базе которых и будет появляться новое доступное индивидуальное жилье.

Это значит, что гораздо меньше нашего леса-кругляка будет идти за границу, и на территории края будут производиться дома по самым высоким стандартам домостроения Японии и по вполне доступным ценам. Вижу, как резидент порта качественно лечит детей, и они сами хотят идти в больницу. Наблюдаю производство мобильных котельных, которые по стоимости дешевле стационарных, причем оборудование в них используется от мировых лидеров: немецкое, финское, корейское и японское. Пожалуйста, любую начинку вы можете собрать, котельную вам привезут, она может остаться на колесах, а можете поставить ее на стационарную основу. Это вообще настолько уникальные вещи и настолько востребованные, а без Свободного порта об их реализации мы не могли бы и мечтать.

Сегодня на объектах Свободного порта устанавливаются камеры, которые ведут круглосуточный мониторинг строительства. За сроками реализации проектов серьезно следят...

- Вы говорили, что благодаря ТОРам и Свободному порту появилось гораздо больше застройщиков, продающих жилье во Владивостоке по 36 тысяч рублей за один квадратный метр, и что раньше это было немыслимо…

- Конечно, такого жилья не так много, но начало положено, поэтому застройщикам нужно только перенимать этот опыт и работать.

- Видно, что по отношению к реализации идеи Свободного порта вы в принципе оптимист…

- Давайте начнем с истории и географии Приморского края. В нашем регионе есть много плюсов и много минусов с точки зрения инвестора. Плюс первый - это локация, то есть мы находимся рядом с азиатским рынком, а это доступная рабочая сила и огромный рынок. Кроме того, в Приморье, в основном, люди грамотные, образованные, многие от природы с предпринимательской жилкой, нацеленные на результат, живущие по принципу: ежели взялся, доведи все до конца.

Наш огромный минус - это логистика, как бы мы не старались продавать продукт, произведенный на Дальнем Востоке в Москве или на территориях за Уралом, практически всегда это будет для нас по затратам неприемлемо. Поэтому создавая местное производство нужно пользоваться тем, что у нас рядом. Речь о странах с огромным количеством населения, которому могут быть нужны наши товары и услуги, ресурсы.

Так что Свободный порт на территории России – это отличный вариант для всех участников рынка. Реализация на нашей территории проектов с такими налоговыми преференциями, такой господдержкой, развивающейся инфраструктурой – это стратегически очень разумный ход.

- Какие ошибки, на ваш взгляд, совершают наши предприниматели, рассматривая возможность становления резидентами Свободного порта?

- Не все из них понимают суть предоставляемых налоговых, таможенных преференций и государственной поддержки, которая предоставляется на время раскрутки проекта, до выхода его на полную мощность. Да, нам дают возможность сэкономить на налогах, предоставляют каникулы налоговые, но только для того, чтобы реализовав проект, мы могли спокойно войти в нормальное налоговое поле.

Другая типичная ошибка состоит в представлении о том, что в Свободный порт Владивосток можно любой товар завезти без «растаможки». Существует четкое разграничение: без таможенных сборов в него может завозиться товар для создания основных средств. У производимого вами продукта должна быть определенная глубина переработки, и необходимо доказать, что произойдет изменение иностранного товара, либо его кода любого назначения. Не получится привезти кожаную куртку, пришить к ней пуговицы, назвать это новым товаром и запустить его на рынок без пошлины.

Третье заблуждение состоит в том, что можно стать резидентом Свободного порта Владивосток, получить господдержку и тогда можно будет творить, что хочу. Такого не будет: есть налоговое законодательство, гражданский кодекс, за соблюдением которого прокуратура будет следить еще больше, чем если бы компания не была резидентом.

И четвертая ошибка - это ожидание того, что участник порта может получить практически любой земельный участок, который будет чуть ли не в его собственности. В законе четко прописано, что вы можете получить землю без торгов, если она соответствует назначению использования и не принадлежит третьим лицам. А во Владивостоке такой земли почти нет. Тем более смешно, когда некоторые думают, что став резидентом порта они получат 150 земельных участков и потом будут думать, что с ними делать.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Будучи в бизнес-туре в Китае, столкнулся с мнением наших предпринимателей о том, что китайцы в пограничных с Россией районах строят большие аэропорты, автовокзалы, развивают инфраструктуру, дают иностранным компаниям налоговые льготы. В общем, пытаются сделать все, чтобы сама идея свободного порта нашла реализацию уже в Поднебесной. На ваш взгляд, если ли такая опасность?

- Эта опасность есть. Китай является очень агрессивным инвестпартнером – там тоже мониторят рынок и понимают, как нужно поддерживать рост ВВП. И что самое интересное, государство предоставляет все возможности для этого. Посмотрите, к примеру, что было в Китае в области судостроения 20 лет назад, когда оно практически отсутствовало. Сегодня у них мощнейшие судоверфи, они уже используют те инструменты, которые нам и не снились. И это сигнал нашему руководству, что не нужно ждать, а нужно помогать инвесторам и развивать это направление в Приморье как можно быстрее.

На фото: Дмитрий Боярко: «В нашем регионе есть много плюсов и много минусов с точки зрения инвестора. Плюс первый - это локация, то есть мы находимся рядом с огромным азиатским рынком. Наш огромный минус - это логистика…».

Фото из архива

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.