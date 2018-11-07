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Под Золотым мостом сидели…
Во Владивостоке прямо под одной из опор моста началось восстановление сквера, здесь же будет сооружен амфитеатр
В самом начале улицы Пушкинской во Владивостоке завершается асфальтирование участка дороги, выходящей на улицу Светланскую в районе дома №65. До последнего времени дорога под мостом была в грунте и колдобинах, здесь же мешали проезду несколько стихийных автопарковок. Этим же путем шествовали и пешеходы, пробиваясь через автостоянку. Если до строительства моста две полосы дороги проходили с двух сторон Пушкинского сквера, то теперь обе полосы слиты в одно дорожное полотно, прижавшееся к жилым домам.
Одновременно с устройством дороги здесь же были начаты и работы по восстановлению самого сквера на месте между этим участком дороги и существующим сквером при православном храме и Приморском художественном колледже.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в администрации города, восстановление сквера стало возможным в связи с недавним возвращением этого участка в муниципальную собственность. Это позволило включить его в план благоустройства этого года и в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому, уже до конца этого года строители смогут выполнить первую очередь проекта. При этом благоустройство затронет те участки подмостья, где после завершения строительства Золотого моста оставались неухоженные участки, частично превращенные в стоянки машин.
По данным дирекции по строительству объектов Владивостока, проектом благоустройства Пушкинского сквера предусмотрены пешеходные дорожки, мощеные декоративным природным плитняком, отсыпка белой галькой, устройство гибкого бордюра по периметру эксклюзивно-проектного откоса, каменная лестница, которая свяжет дорожки сквера с тротуаром на ул. Светланской. На площадке сквера будет сооружен амфитеатр с зоной лавочек.
Второй очередью проекта предполагается выполнить озеленение и установку малых архитектурных форм. Эта работа запланирована на весну следующего года. В перспективе сквер должен снова стать ухоженным и приятным для отдыха местом, откуда останется открытым вид на ул. Светланскую и бухту Золотой Рог, а то, что частично он оказывается под мостом, делает его в какой-то степени оригинальным.
Подряд на восстановление Пушкинского сквера выиграла компания ООО «Спецпромсервис», которая уже приступила к подготовительным земляным работам.
Помимо этого сквера в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке производится сегодня благоустройство и других общественных территорий города, которые в марте этого года были определены первоочередными в ходе общегородского голосования. В управлении градостроительства и архитектуры города отметили, что строителями выполняются не только текущий ремонт и благоустройство уже существующих общественных пространств, но идет их полноценная, основательная реконструкция, а также создание новых обустроенных территорий такого назначения.
Так, сейчас идет проектирование реконструкции сквера Адмирала Невельского, общественных территорий «Сопка Бурачека» и в районе улиц Енисейской, 23-24 и Русской, 5. Уже есть готовые проекты благоустройства парка на о. Попова. Проведение строительных работ по ним планируется в следующем году. В этом же, помимо Пушкинского сквера, работы также ведутся по территории и фасаду Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43 и по 21 придомовой территории.
На фото: В перспективе сквер должен снова стать ухоженным и приятным для отдыха местом, откуда останется открытым вид на ул. Светланскую и бухту Золотой Рог.
Фото пресс-центра администрации Владивостока
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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