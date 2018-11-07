"Владхлеб" готов поглотить соседей по региону

Крупнейшая хлебопекарня Приморья может выкупить находящийся в предбанкротном состоянии хлебозавод в Хабаровском крае

АО «Владхлеб» может диверсифицировать бизнес за счет выхода на рынок Хабаровского края - крупнейшая хлебопекарная компания Приморского края может выкупить находящийся в предбанкротном состоянии хлебозавод в Комсомольске-на-Амуре. По крайней мере, на это очень рассчитывает новая власть Хабаровского края.

В настоящее время 100% акций АО «Хлебозавод № 3» принадлежит комитету по управлению имуществом администрации г.Комсомольска-на-Амуре. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», три последние года хлебозавод был убыточен, в том числе, чистый убыток по итогам 2017 года составил 19,917 млн рублей при выручке 311,7 млн рублей.

Сейчас предприятие обеспечивает Комсомольск-на-Амуре своей продукцией лишь на 15%. Исправить эту ситуацию может помочь модернизация мощностей завода. По предварительным оценкам, для этого потребуется минимум 40 млн рублей.

«Письма с коммерческим предложением направлены во все субъекты Дальнего Востока. Инвестиционным предложением заинтересовалось АО «Владхлеб», - пояснила пресс-служба правительства Хабаровского края.

Ситуацию осложняет наличие долгов, в том числе перед энергоснабжающими компаниями, поставщиками и работниками, в размере 37 млн рублей.

«Предприятие давно показывает убытки, в том числе, из-за сильно устаревшего и изношенного оборудования, а также из-за неэффективных управленческих решений. Перспективы предприятия связаны только с модернизацией производства», - сказал гендиректор хлебозавода Максим МАЛИКИН, пояснив, что завод продолжает выпускать хлебобулочные изделия, а также разливать бутилированную воду из собственной скважины.

Правительство края сообщает, что договорилось с газораспределительной компанией о том, чтобы завод пока не отключали за долги. Власти также ведут переговоры о предоставлении рассрочки с энергоснабжающими предприятиями.

«Свою миссию «Владхлеб» видит в обеспечении населения Дальнего Востока качественной продукцией на уровне мировых стандартов путем внедрения новейших технологий в производстве и управлении», - говорится на сайте приморского предприятия.

В этом году «Владхлеб» отмечает 115-летие. Ежедневно предприятие выпускает около 75 тонн продукции, всего около 600 наименований.

По данным газеты «Золотой Рог», в настоящее время единственным учредителем АО «Владхлеб» является Ирина СОБОЛЕВА (ранее - ШИНКАРЕНКО). В свою очередь, АО является учредителем одноименного ООО, зарегистрированного в с.Вольно-Надеждинское на территории ТОР «Надеждинская». Специализация этой компании - производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Гендиректором ООО «Владхлеб» является Дмитрий ШИНКАРЕНКО, член совета директоров и бывший совладелец АО «Владхлеб».

АО «Владхлеб» после непростого 2015 года, по итогам которого был получен убыток в размере 4,654 млн рублей, вновь вернулось в зону прибыльности – 8,475 млн рублей в 2016 году и 10,958 млн рублей в 2017 году.

Не так давно цеха успешного предприятия посетил врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Во время экскурсии выяснилось, что он в молодости работал на предприятии на приёмке хлеба. Некоторые из его бывших коллег до сих пор трудятся в компании и хорошо помнят Олега Николаевича.

В ходе ностальгического визита глава региона обратил внимание на необходимость помощи социально значимому бизнесу, к которому относится и «Владхлеб».

«Предприятиям, которые занимаются выпечкой хлеба, конечно, нужна поддержка и выстроенная политика, в том числе, по проведению закупок, что позволит поставлять качественную продукцию в социальные учреждения края. Везде это было, везде это есть. Это субсидирование затрат на электроэнергию, на определенные виды продукции, это и лизинговые платежи на обновление производственных мощностей. Поэтому думаю, что такая практика должна быть и у нас, и она обязательно будет. Это даст возможности таким предприятиям стабильно держать цены на продукцию для населения», - заявил врио губернатора.

Стоит отметить, что более успешным предприятием, чем АО «Владхлеб», является ООО «Хлебный дом», которому принадлежит сеть фирменных магазинов «Лакомка». Чистая прибыль этой компании за 2017 год превысила 46 млн рублей. Интересно, но гендиректором ООО «Хлебный дом» также является Иван Борисов. Только вот совладельцы у компании немножко «из другого теста». По данным газеты «Золотой Рог», учредителями ООО «Хлебный дом» в настоящее время на паритетных началах выступают Ирина Соболева, Оксана ЗАЙЦЕВА и Татьяна ЛЫСАК.

На фото: Гендиректор АО «Владхлеб» Иван Борисов (слева) знает, чем удивить нового главу региона.

Фото АО «Владхлеб».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.