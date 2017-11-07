От поля до прилавка: как "Ратимир" превратился в агропромышленный холдинг

Свинокомплексы и комбикормовый завод как новый этап развития лидера мясной отрасли на ДВ

Мясоперерабатывающая отрасль Приморского края выходит на новый уровень, что происходит благодаря работе и развитию местных компаний. Вопрос обеспеченности региона своим мясом постепенно решается. Один из ярких примеров работы в этом направлении - компания «Ратимир». Предприятие не только постоянно обновляет ассортимент, внедряет системы по управлению качеством и расширяет рынки сбыта, но и активно развивает направление растениеводства и животноводство, чтобы в полной мере обеспечить мясом родной регион.

О том, почему компания решила пойти по пути развития собственного агрохолдинга, в интервью рассказал коммерческий директор компании «Ратимир» Петр МИЗОНОВ.

- Петр Валерьевич, «Ратимир» - одна из самых динамично развивающихся производственных компаний на Дальнем Востоке, которая включает в себя уже не только завод, но и собственный свинокомплекс. Расскажите, почему компания решила пойти по такому пути?

- Действительно, мы выбрали стратегию построения вертикально-интегрированного холдинга - от развития животноводства с выращиванием собственной кормовой базы до реализации готовой продукции. Для нас такой путь был закономерным. «Ратимир» стремится к тому, чтобы иметь возможность контролировать весь цикл производства. Сейчас в полной мере это нам удается в выработке свинины, потому что даже корм для поголовья выращиваем самостоятельно. У нас есть два свинокомплекса в Спасском районе Приморья, оттуда все мясо поступает на завод «Ратимир» в пригороде Владивостока, где мы используем его в производстве колбас, деликатесов, полуфабрикатов и продаем в охлажденном виде. Отмечу, ключевые показатели работы свинокомплекса соответствуют уровню ведущих предприятий Европы и США.

- Как удалось решить проблему с кормовой базой?

- «Ратимир» активно развивает сельскохозяйственное направление. Площадь, используемая для выращивания кормовых культур, 15 тысяч гектаров. Также мы построили уникальный для Дальнего Востока элеваторный комплекс мощностью 45 тысяч тонн. Это вполне закономерный шаг, потому что для производства качественного мяса важен каждый этап. Ключевую роль в производстве свинины играет корм, ведь свиньям необходимо получать сбалансированное питание. Поэтому мы разработали и опробовали рецепты на основе сои и кукурузы собственного производства.

Немаловажным является тот факт, что стоимость кормов имеет большой вес в себестоимости свинины. С собственным зерном мы не только можем гарантировать неизменно высокое качество продукции, но и снижать себестоимость производства. Чтобы увеличить эффективность работы компании, используем только передовые технологии и современное оборудование. Все сырье и готовые комбикорма проходят тщательный контроль в наших лабораториях.

- В чем вы видите главные преимущества работы по формату от поля до прилавка?

- Благодаря тому, что весь процесс происходит в одном регионе, сроки перевозки и сроки хранения продукта на складе сокращаются до минимума. Доставка сырья собственным специализированным транспортом компании с определенным температурным режимом обеспечивает максимально короткие сроки транспортировки. Именно потому, что мы работаем по такому принципу, можем обеспечить тщательный контроль качества продукта на всех этапах производства и гарантировать покупателям свежесть мяса.

- Как именно происходит контроль качества продукции?

- Главный принцип компании: производить мясо свинины повышенного класса экологической безопасности, которое отвечает жестким требованиям стандартов качества РФ. Поэтому каждая партия проходит тщательную проверку на заводе «Ратимир» в собственной современной лаборатории. Готовые изделия и полуфабрикаты также контролируются специалистами и службой по управлению качеством на всех этапах производственного процесса, включая и выходной контроль готовой продукции. Если продукция соответствует всем установленным требования, то она допускается к реализации.

Подчеркну, приоритетной целью компании является выпуск безопасных мясных изделий. Именно высокое качество продукции вызывает интерес к ней зарубежных партнеров, что и позволяет предприятию реализовывать планы по выходу на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

- «Ратимир» активно работает в направлении экспорта. Как обстоят дела с поставками в страны АТР?

- Мы одни из первых среди российских производителей начали поставки мясных изделий в страны АТР. Первые партии продукции уже отправлены в Японию, это более 30 наименований. Они поступили в гостиничные сети и рестораны Страны восходящего солнца. Одна из основных целей первых поставок – изучить вкусовые предпочтения японцев, чтобы сформировать ассортимент для последующего экспорта. Кроме этого, наше предприятие уже получило разрешения на экспорт своей продукции в Сингапур, Вьетнам, Гонконг и Малайзию.

- Каковы планы компании на ближайшее будущее?

- Мы будем и дальше развивать животноводство. Два наших свинокомплекса с общим поголовьем 122 тысячи голов должны к концу 2017 года произвести 14 тысяч тонн мяса. К 2022 году планируется возведение еще трех свинокломплексов, что позволит нам поднять показатель производства свинины. Одной из приоритетных задач остается и развитие растениеводческого направления. Это связано, прежде всего, с необходимостью прокормить все то поголовье, которое выращивается на свинокомплексах. Нам ежесуточно требуется порядка 130 тонн кормов. И с вводом новых свинокомплексов эти объемы будут только увеличиваться. Мы нацелены обеспечить мясом собственного производства весь Приморский край. В перспективе это нам удастся к 2024 году. Также наше развитие связано с перспективами по выходу на азиатский рынок, оптимизацией и автоматизацией бизнес-процессов, модернизацией и расширением производства.

Досье "Золотого Рога": Мясоперерабатывающий завод «Ратимир» уже 20 лет производит и предлагает потребителям качественные колбасные изделия и мясные продукты. На сегодняшний день ассортимент компании включает колбасные изделия, копчености, полуфабрикаты. Также под торговой маркой «Ратимир» выпускается продукция из охлажденной свинины. Компания имеет представительства и официальных дистрибуторов в 11-ти городах Дальнего Востока.





На верхнем фото: Коммерческий директор «Ратимир» Петр Мизонов: «Мы нацелены обеспечить мясом собственного производства весь Приморский край, а с собственным зерном мы не только можем гарантировать неизменно высокое качество продукции, но и снижать себестоимость производства».

Евгений СИДОРОВ.