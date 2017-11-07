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Новый глава Приморья прошелся по тайге

07 Ноября 2017, 18:05 | Приморье

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО и заместитель министра природных ресурсов России Мурат КЕРИМОВ в ходе рабочей встречи в Москве обсудили сложившуюся ситуацию с заготовкой кедровых шишек в регионе.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что в Приморье сейчас идет массовый сбор шишек, причем в большинстве своем варварским способом.

«Целые бригады шишкарей срезают верхушки кедра, ломают ветки, а потом устраивают поджоги. Мы понимаем, что люди хотят заработать, но ведь с такой заготовкой у нас вместо лесов буду пустыни! Если сейчас не принять кардинальных мер, леса будут уничтожены», - подчеркнул врио губернатора.

Глава региона также обратил внимание и на тот факт, что сами заготовщики травмируются и гибнут - в погоне за прибылью техника безопасности уходит на второй план. Андрей Тарасенко подчеркнул, что регион только теряет от подобной заготовки природных богатств, хотя для их сбора приезжают из других регионов и соседнего Китая.

По мнению врио губернатора, необходимо ввести квоту и лицензировать сбор кедрового ореха.

«Если будет определена квота заготовки, тогда не будет такого массового уничтожения кедра и пожаров. Сейчас же каждый может заготовить хоть 100 тонн, и делает это любыми способами. Необходимо предусмотреть в Лесном кодексе не только право, но и предельные нормативы для всех - и любителей, и промысловиков», - обозначил глава региона.

Андрей Тарасенко предложил внести такие изменения в Лесной кодекс РФ. Параллельно по инициативе главы региона в Законодательное Собрание будет внесен проект краевого закона.

Мурат Керимов поддержал инициативу главы Приморья.

«Направляйте в Минприроды предложения для внесения изменений в законодательство», - сказал замминистра.

Кроме того, Андрей Тарасенко в ходе рабочей встречи с заместителем министра природных ресурсов России Муратом Керимовым озвучил вопрос по определению границ охотугодий, а также лесосек для заготовки дров в селе Дерсу Красноармейского района, где проживают староверы.

Глава Приморья сообщил замминистру, что недавно побывал в селе Дерсу у старообрядцев. Местные жители и глава района обратились к нему с просьбой решить целый ряд вопросов, среди них - определение границ охотугодий, лесосек для заготовки дров и другие.

«По словам главы муниципалитета Натальи ПАНТЕЛЕЕВОЙ, места для охоты, заготовки дров и часть дорог находятся на землях национального парка «Удэгейская легенда», которое не идет на контакт с местной властью, и решить жизненно важные для села вопросы невозможно. В частности, глава не может самостоятельно решить даже вопрос освещения дорог без согласования с руководством нацпарка», - обозначил врио губернатора, добавив, что по границам охотугодий есть спорные моменты, которые также требуют уточнений с руководством нацпарка.

Мурат Керимов заверил врио губернатора Приморья, что Министерство подключится к решению этого вопроса. «Мы готовы помогать, через неделю проведем совещание с руководителем нацпарка Борисом ЛИТВИНОВЫМ по всем озвученным проблемным темам», - сказал он.

Напомним, в конце октября врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с Митрополитом Русской Православной Старообрядческой Церкви КОРНИЛИЕМ, на которой они обсудили планы по созданию староверами сельхозкооператива в Приморье и строительству храма во Владивостоке.

Кроме того, Андрей Тарасенко и Митрополит Корнилий посетили старообрядцев Приморья, проживающих в селе Дерсу Красноармейского района. Первые семьи староверов приехали сюда из Латинской Америки в 2009 году. Всего за эти годы в Приморье переехали 103 старовера, в том числе дети. Сейчас 72 из них поселились в селе Дерсу, остальные в селе Любитовка в Дальнереченском районе. Все старообрядцы, прибывшие в Приморский край, получили гражданство РФ, выплаты на обустройство, а также компенсацию за проезд и провоз личного имущества.

Отметим, Президент России Владимир Путин в марте 2017 года встретился с Митрополитом Московским и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием. На встрече обсуждались вопросы, связанные с жизнью старообрядческой церкви, ее деятельностью и перспективами развития. В частности, они обсудили вопросы по содействию переселению старообрядцев и наделению их землей.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Минприроды  кедр  приморье  природные ресурсы  Тайга  лес  тарасенко 



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