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Приморью обещают небо в алмазах
Еще один инвестор из Индии намерен открыть алмазообрабатывающее предприятие в крае
Компания М. Suresh заинтересована в расширении российского алмазного рынка и уже подбирает площадку под размещение нового производства в Приморском крае. Об этом стало известно в ходе встречи первого вице-губернатора региона Василия УСОЛЬЦЕВА с делегацией М. Siresh.
Как сообщил член Совета директоров M. Suresh Лалит АДАНИ, компания имеет более чем 50-летний опыт работы в сфере обработки драгоценных камней, в настоящее время производство M. Suresh открыто не только в Индии, но и за рубежом. Помимо огранки алмазов, компания в сотрудничестве с крупными игроками мировой ювелирной промышленности занимается также производством и экспортом ювелирных украшений.
«Большую часть алмазов мы закупаем в Дубае, по сравнению с этим объемом процент камней, приобретаемых нами у российской компании «АЛРОСА», достаточно мал, но в течение ближайших лет мы намерены его увеличить. И для того, чтобы расширить российский алмазный рынок, мы планируем открыть предприятие по обработке бриллиантов здесь, во Владивостоке», - рассказал представитель компании-инвестора.
Лалит Адани подчеркнул, что основная цель нынешнего визита делегации M. Suresh в Приморье - оценить условия работы на территории региона, подобрать подходящее место под размещение завода и определить примерный срок открытия нового производства.
По словам Василия Усольцева, Приморье сегодня - один из самых перспективных регионов для реализации крупных инвестиционных проектов. В крае созданы особые инструменты эффективного социально-экономического развития региона - режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, которые уже привлекли в край немалое количество российских и иностранных партнеров. При этом первый замглавы региона подчеркнул, что среди всех зарубежных инвесторов, проявивших интерес к работе новых механизмов, самыми решительными оказались коллеги из Индии - компания «KGK-ДВ» уже не просто получила статус резидента СПВ, но и открыла производство. Торжественный старт работе алмазообрабатывающего предприятия дал Президент России Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума.
«Мы с удовольствием примем и вашу компанию на своей территории. Я дам соответствующее поручение Инвестиционному агентству Приморского края, которое сопровождает проекты в режиме одного окна, и другим структурам, чтобы оказали содействие вам в решении административных вопросов», - подчеркнул Василий Усольцев.
Было отмечено, что в настоящее время индийские партнеры рассматривают в качестве возможной площадки для размещения завода территорию старого аэропорта, расположенного в селе Кневичи. Однако, по словам инвесторов, компания готова проработать и другие варианты. Первый замглавы региона порекомендовал иностранцам еще несколько крупных площадок под реализацию проекта.
Досье "Золотого Рога": Индийская алмазная компания М. Suresh основана в 1968 году и является участником конгломерата De Beers. За последние пять лет компания зарекомендовала себя как одна из ведущих компаний-производителей бриллиантов, экспортеров и продавцов обработанных алмазов в мире. Имеет филиалы и представительства по всему миру - в США, Бельгии, Индии, ОАЭ, Австралии, Гонконге и Израиле, и владеет тремя производственными площадками в штате Сурат (Индия), а также одной - в Йоханнесбурге (ЮАР).
Напомним, в сентябре этого года в Приморье открылась первая фабрика по огранке алмазов. В рамках режима Свободного порта Владивосток новое производство запустила индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Инвестор рассчитывает обрабатывать около 100 тысяч карат алмазного сырья в год. Кроме того, в планах у резидента - открыть во Владивостоке производство ювелирных изделий, а также центр обучения, где сотрудники фабрики смогут освоить алмазное мастерство. В перспективе компания сможет трудоустроить до 500 приморцев.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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