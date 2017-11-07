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Год экологии, прожитый не зря
Находкинский нефтетерминал работает в гармонии с природой
Обеспечение экологической безопасности производства и забота об окружающей среде вот уже 50 лет являются безусловными приоритетами ООО «РН - Морской терминал Находка». Крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие по перевалке нефтепродуктов неукоснительно соблюдает все требования природоохранного законодательства, а также участвует в экологических акциях и мероприятиях.
Поэтому 2017 год, который объявлен в России Годом экологии, стал для сотрудников Находкинского нефтетерминала прекрасной возможностью вновь показать, что они заботятся об окружающей среде не по необходимости, а по зову сердца.
Уборка и озеленение
По словам начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «РН-Морской терминал Находка» Натальи КАЧАНОВОЙ, сотрудники Находкинского нефтетерминала ежегодно принимают активное участие в добровольных экологических акциях разного уровня - от муниципального до всероссийского. Они высаживают деревья, очищают берега бухт и рек от мусора, способствуют экологическому просвещению молодежи. Только в 2017 году работники нефтетерминала добровольно принимают участие более чем в 20 экологических акциях и проектах. Например, в мае работники предприятия вместе с сотрудниками отдела экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа провели ставший уже традиционным субботник по уборке мусора на популярном городском пляже Читувай. А в конце сентября в рамках всероссийской акции «Вода России» прошла «генеральная уборка» прибрежной полосы в районе устья реки Партизанской.
В летний период среди сотрудников нефтетерминала были проведены конкурсы «Зеленый уголок» и «Зеленый офис», по итогам которых самым активным участникам вручили дипломы в различных номинациях. Но главным результатом стало появление на территории ООО «РН - Морской терминал Находка» новых объектов благоустройства - украшений для цветочных клумб, выполненных из природных материалов. Теперь созданные зеленные уголки предстоит поддерживать в надлежащем состоянии.
Вообще, озеленению и благоустройству территории нефтетерминала традиционно уделяется большое внимание. Цветы, кустарники и деревья, высаженные работниками предприятия, словно подчеркивают, что работа крупного промышленно-логистического объекта вовсе не означает ущерб для окружающей природы. В этом году в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» прямо на территории нефтетерминала появилась аллея из 22 молодых дубков. Ее особенность - в том, что саженцы вырастили из желудей ученики школы Роснефть-классов находкинских школ № 3 и №9.
Участие в различных экологических проектах и акциях для Находкинского нефтетерминала органично связано с работой по исполнению природоохранного законодательства. Например, в рамках компенсационных мероприятий в связи с проведенной реконструкцией нефтепирса, весной 2017 года «РН-Морской терминал Находка» провел компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. В апреле за счет предприятия были приобретены и расселены в бухте Соколовской более 565 тысяч проростков ламинарии японской. По согласованию с территориальным управлением Росрыболовства РФ они были выпущены в бухту Соколовскую, имеющую рыбохозяйственное назначение. В мае выпустили в реку Рязановка в Хасанском районе Приморья молодь кеты в количестве почти 22 тысячи экземпляров.
Приоритеты большой компании
Необходимо подчеркнуть, что системная работа по развитию экологической культуры среди коллектива ООО «РН - Морской терминал» ведется совместно с головной компанией «Роснефть». По результатам смотра-конкурса в области экологической безопасности среди дочерних обществ НК «Роснефть» Находкинский нефтетерминал неоднократно занимал призовые места. «РН - Морской терминал Находка» был разработан комплекс мер по повышению уровня экологической культуры среди сотрудников нефтетерминала, подрядных организаций. С подрядчиками были проведены совещания по соблюдению природоохранных требований, правил в области обращения с отходами.
Особое внимание в ходе инвестиционной программы ПАО «НК «Роснефть» по реконструкции основных мощностей находкинского нефтетерминала уделяется соблюдению стандартов промышленной и экологической безопасности. На предприятии проводится постоянный мониторинг состояния морской воды акватории бухты Новицкого и атмосферы, в том числе и на границе санитарно-защитной зоны с целью контроля за соблюдением экологических норм. А в 2016 году ООО «РН-Морской терминал Находка» приступило к реконструкции очистных сооружений производственно-сточных вод. Реконструкция, в которую компания «Роснефть» уже инвестировала значительные средства, предполагает полную замену резервуаров и оборудования для очистки стоков, а также автоматизацию работы очистных сооружений. По итогам реализации проекта будет обеспечено выполнение как своевременных, так и перспективных экологических требований.
На фото: Сотрудники Находкинского нефтетерминала ежегодно принимают активное участие в добровольных экологических акциях разного уровня - от муниципального до всероссийского. Фото ООО «РН - Морской терминал Находка».
Артем СТРОГИН.
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