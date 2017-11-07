Создавая оптимальные условия для бизнеса

Приморское деловое сообщество получает финансовую, организационную и информационную помощь от государства

Приграничное положение Приморья подталкивает предприятия региона к тому, чтобы быть конкурентоспособными не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Облегчить бизнесу решение этой задачи, снизив издержки и риски работы предприятий, помогают власти региона.

Об инструментах поддержки бизнеса в Приморском крае и работе по улучшению делового и инвестиционного климата в интервью газете «Золотой Рог» рассказала и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна ТЕРЛЕЦКАЯ.

- Анна Николаевна, какие отрасли экономики являются приоритетными для Приморского края?

- В настоящее время в перечень приоритетных отраслей, с одной стороны, включены уже развитые отрасли, а с другой – направления, которые являются важными для развития высокотехнологичных секторов экономики. Полный перечень приоритетных для экономики региона отраслей закреплен в документах стратегического планирования. Сейчас мы готовимся актуализировать Стратегию социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, и возможно, что перечень таких отраслей изменится.

- Одной из задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы является развитие малого и среднего предпринимательства. Какие меры поддержки для развития МСП предусмотрены в нашем регионе?

- Меры поддержки МСП реализуются нами по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» в соответствии с федеральным законом №209 «О поддержке развития малого и среднего бизнеса» и приказом Минэкономразвития РФ №167 об организации такой поддержки. Повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов МСП помогает Гарантийный фонд Приморского края, предоставляющий им поручительства. Консультационную поддержку осуществляют Центр поддержки малого и среднего предпринимательства и Центр развития экспорта (ЦРЭ) Приморского края, которые организуют семинары и конференции, а также публикуют аналитические материалы в СМИ, посвященные решению важных для предпринимателей вопросов.

Добавлю, что Приморский край сохраняет лидерство среди субъектов ДФО по основным показателям развития малого и среднего предпринимательства. По итогам 2016 года количество субъектов МСП в нашем регионе составило более 100 тысяч, из них 53 тысячи – индивидуальные предприниматели. В 2016 году на развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае было направлено 212,6 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Поддержку получили 1245 предприятий малого и среднего бизнеса, что позволило создать дополнительно 258 новых рабочих мест.

- Какие меры предпринимаются для поддержки приморских экспортеров?

- Для начала хотела бы сказать, что развитие собственного производства связано не только с экспортом, но и со стратегией импортозамещения, обеспечения внутреннего спроса. Удовлетворить запросы собственного населения собственными товарами – приоритет.

Чем же обусловлена политика поддержки экспорта? Приморский край имеет выгодное географическое положение, в пределах полуторачасовой доступности от Владивостока проживают 300-400 млн человек, расположены крупнейшие азиатские рынки. Такое конкурентное преимущество само по себе обуславливает необходимость развития экспортоориентированных производств.

В Приморье есть Центр развития экспорта), который оказывает поддержку предпринимателям по выходу на зарубежные рынки. ЦРЭ помогает экспортеру, когда продукт уже готов. Необходимо довести информацию о товаре до целевых групп потребителей, организовать общение экспортера с потенциальными покупателями либо дистрибуторами. Наш центр участвует в международных конференциях и выставках за рубежом, целевыми странами являются Корея, Япония, КНР, другие государства АТР. Помогает экспортерам принимать участие в выставочных мероприятиях, организует b2b сессии приморских и иностранных бизнесменов – групповые и индивидуальные, публикует информацию о товарах и услугах, проводит семинары и конференции.

Мы планируем, что вскоре Центр развития экспорта сможет оказывать поддержку предпринимателям на начальных участках жизненного цикла бизнеса. Центр будет проводить маркетинговые исследования, помогать бизнесменам знакомиться с таможенным, экспортным регулированием, о нюансах которого они не всегда хорошо осведомлены. Мы работаем с Российским экспортным центром в целях увеличения финансовой поддержки экспортеров.

- Какие отрасли экономики Приморья сегодня являются наиболее успешными с точки зрения экспорта?

- В первую очередь, это производство рыбопродукции и лесопродукции. Однако примеры успешного экспорта продукции есть в разных отраслях. Считаю, что значительная часть бизнес-проектов, которые сегодня стартуют в Приморье, может быть успешными в части экспорта и использовать тот потенциал, о котором сказал президент России Владимир ПУТИН.

Важно, что поддержка экспортоориентированных компаний имеет место не только на этапе пересечения продукцией границы, но и в процессе производства товара. Эта поддержка напрямую не связана с экспортом, но она касается улучшения инвестиционного климата, сниженияиздержек бизнеса. Многое зависит и от бизнесменов-управленцев, которым необходимо повышать свою организационно-управленческую грамотность, изучать новые методы организации производства для повышения его конкурентоспособности и эффективности. В этом им помогает администрация Приморского края, Центр поддержки предпринимательства.

- Насколько востребованы налоговые льготы, предусмотренные для резидентов созданных в крае ТОСЭР и Свободного порта Владивосток?

- Бизнес активно пользуется налоговыми льготами. По итогам первого полугодия 2017 года инвесторы воспользовались льготами по налогу на прибыль и налогу на имущество в сумме более 100 млн рублей по каждому виду налога. Мы рассчитываем, что использование льгот предприятиями означает более активную реализацию инвестпроектов, а недополученный бюджетом края налог компенсируется созданием новых рабочих мест и высокой добавленной стоимостью. Кроме того, льготы имеют определенный срок действия, и когда проекты достаточно разовьются, они смогут платить налоги в бюджет Приморского края.

Добавлю, что администрация и Законодательное Собрание Приморского края постоянно актуализируют законодательство с тем, чтобы совершенствовать деловой климат, привлекать инвесторов на территорию региона. Мы стараемся прислушиваться к мнению бизнесменов, которые уже пользуются льготами, установленными нашим региональным законодательством.

- Правильно ли будет сказать, что бизнесмены, которые намереваются начать новый проект, сегодня прежде всего смотрят в сторону ТОСЭР и Свободного порта?

- Когда предприниматели сравнивают нагрузку на свое будущее предприятие, они выбирают ТОСЭР или Свободный порт. Эти режимы существенно снижают риски, и не только финансовые. Уменьшение количества проверок бизнеса – это также важный для предпринимателей фактор.

- Ведется ли работа по улучшению условий ведения бизнеса в муниципалитетах, не вошедших в состав Свободного порта Владивосток и не имеющих у себя ТОСЭР?

- В крае создан штаб по улучшению делового и инвестиционного климата, работает Инвестиционное агентство Приморского края, сформированы проектные команды, которые улучшают деловую среду по различным направлениям ведения бизнеса. Данную работу мы разворачиваем и на уровне муниципальных образований. Рассчитываем, что те муниципалитеты, которые заинтересованы улучшить жизнь на своей территории, будут в эту деятельность вовлечены. Ведь на территориях есть немало интересных инвестиционных проектов, бизнесменов, которые заявляют о готовности при наличии вложений реализовать интересные инвестиционные проекты, предполагающие диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест. Хочу отметить, что многие муниципальные образования взяли себе на вооружение инструмент концессий.

Досье "Золотого Рога": Дальний Восток - единственный регион России, где действуют особые административные режимы, направленные на опережающее развитие экономики. Подписанный президентом России Владимиром Путиным Федеральный закон «О Свободном порте Владивосток» гарантирует предоставление налоговых, таможенных и иных льгот бизнесу, действующему на территории более половины муниципальных образований Приморья. Всего с момента реализации закона подписано более 300 соглашений с предпринимателями на создание новых производств и с перспективой создания в крае почти 29 тысяч рабочих мест. Целями закона являются создание и развитие современных производств, ускорение социально-экономического развития территории Свободного порта Владивосток и повышение уровня жизни населения, развитие международной торговли с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

На фото: Директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна Терлецкая: «Мы стараемся прислушиваться к мнению бизнесменов, которые уже пользуются льготами, установленными нашим региональным законодательством».

Александр САЛКОВ. Фото автора.