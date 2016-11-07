Приморье заинтересовано в сотрудничестве с американскими партнерами в области промышленности и логистики

Встреча с новым Генконсулом США во Владивостоке состоялась в администрации Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог"



Директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков провел двустороннюю встречу с новым Генеральным консулом США во Владивостоке Майклом Кристофером Кийсом, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



Алексей Старичков поприветствовал гостя от лица губернатора края Владимира Миклушевского и отметил, что между Приморьем и регионами США есть большой потенциал для сотрудничества.



«Мы уже несколько лет успешно реализуем ряд образовательных программ. Крупнейшие институты России и Америки, в том числе и наш ДВФУ, участвуют в программе организации стажировок студентов, создании совместных учебных программ», – отметил он.



Налажено взаимодействие и в области культуры. Так, уже много лет в Приморье проводится джазовый фестиваль, на котором выступают звезды этого музыкального направления из регионов США.



Алексей Старичков подчеркнул, что Приморье заинтересовано наладить сотрудничество в области промышленности и транспортной логистики с западными партнерами.



«По нашим оценкам, уровень делового сотрудничества между нашими регионами сильно отстает от ожидаемых результатов. Вы знаете, что изменения в российском законодательстве сделали Приморье одним из самых привлекательных регионов для инвестиций. Для бизнеса работает целый ряд льгот и преференций, введен особый налоговый режим», – сообщил директор департамента.



Генеральный консул США во Владивостоке ответил, что американская сторона также заинтересована в укреплении сотрудничества.



«Я обязательно сообщу представителям бизнеса регионов США обо всех инструментах поддержки, имеющихся в Приморье», – отметил он.



Майкл Кристофер Кийс добавил, что на новом посту планирует укрепить народную дипломатию, помочь соотечественникам, проживающим в Приморье, а также россиянам, желающим оформить визу в США.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.