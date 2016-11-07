Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье заинтересовано в сотрудничестве с американскими партнерами в области промышленности и логистики
Встреча с новым Генконсулом США во Владивостоке состоялась в администрации Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог"
Директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков провел двустороннюю встречу с новым Генеральным консулом США во Владивостоке Майклом Кристофером Кийсом, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
Алексей Старичков поприветствовал гостя от лица губернатора края Владимира Миклушевского и отметил, что между Приморьем и регионами США есть большой потенциал для сотрудничества.
«Мы уже несколько лет успешно реализуем ряд образовательных программ. Крупнейшие институты России и Америки, в том числе и наш ДВФУ, участвуют в программе организации стажировок студентов, создании совместных учебных программ», – отметил он.
Налажено взаимодействие и в области культуры. Так, уже много лет в Приморье проводится джазовый фестиваль, на котором выступают звезды этого музыкального направления из регионов США.
Алексей Старичков подчеркнул, что Приморье заинтересовано наладить сотрудничество в области промышленности и транспортной логистики с западными партнерами.
«По нашим оценкам, уровень делового сотрудничества между нашими регионами сильно отстает от ожидаемых результатов. Вы знаете, что изменения в российском законодательстве сделали Приморье одним из самых привлекательных регионов для инвестиций. Для бизнеса работает целый ряд льгот и преференций, введен особый налоговый режим», – сообщил директор департамента.
Генеральный консул США во Владивостоке ответил, что американская сторона также заинтересована в укреплении сотрудничества.
«Я обязательно сообщу представителям бизнеса регионов США обо всех инструментах поддержки, имеющихся в Приморье», – отметил он.
Майкл Кристофер Кийс добавил, что на новом посту планирует укрепить народную дипломатию, помочь соотечественникам, проживающим в Приморье, а также россиянам, желающим оформить визу в США.
Новости тематики
- В Приморье таможня задержала 23 тонны березового гриба на сумму более 6 млн рублей
- В Кавалерово открыт новый аэровокзал
- Инкубатор для растущего бизнеса
- Чтобы оптом взять Приморье
- В Приморье появится большой гольф
- Приморье заинтересовано в сотрудничестве с американскими партнерами в области промышленности и логистики
- Казино Tigre de Cristal принесло в бюджет Приморья 130 млн рублей
- Бизнес-школу для студентов открывается на Дальнем Востоке
- Роспотребнадзор закрыл более 400 сайтов по продаже алкоголя
- Более 1700 нарушений в отношении малого бизнеса было выявлено в Приморье
Новости раздела
- В Приморье таможня задержала 23 тонны березового гриба на сумму более 6 млн рублей
- В Кавалерово открыт новый аэровокзал
- Инкубатор для растущего бизнеса
- Энергетике в Приморье рекомендуют больше солнца
- Чтобы оптом взять Приморье
- Во Владивостоке могут полететь "каски" из-за рискованной схемы финансирования стройки в районе "Снеговая Падь"
- В Приморье появится большой гольф
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- В Приморье установят мусорную монополию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Незарегистрированные дома в Приморье будут сносить
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- Приморье завалили подозрительно дешевым молоком
- "Гонконгский" грипп и вирус "Вирджиния" впервые выйдут на Россию
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- В Приморье в ходе сельхозпереписи найдены "черные" фермеры
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Пенсии работающих пенсионеров снова оставят без индексации...
- На сайте Центра "Амурский тигр" открылось голосование за лучшее имя тигру