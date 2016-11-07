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В Приморье установят мусорную монополию
07 Ноября 2016, 20:38 | Приморье
Предполагается, что с 1 января 2017 года всю деятельность по сбору и утилизации коммунальных отходов в Приморье будет координировать единый оператор - его определит департамент по ЖКХ и топливным ресурсам края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«С учетом значительной неравномерности распределения источников образования отходов по территории края наиболее оптимальным представляется создание системы с одним региональным оператором», - пояснил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр КОРШЕНКО. Кстати, ежегодно в Приморье образуется более 40 миллионов тонн коммунальных отходов.
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