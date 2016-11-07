Турпоток из Китая в Приморье увеличен почти в два раза

Жители Поднебесной стали чаще путешествовать по городам и районам Приморского края, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в региональном департаменте туризма.



По словам главы ведомства Константина Шестакова, за 10 месяцев 2016 года в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках Приморье посетили 184 тысячи китайских туристов, в то время как за аналогичный период 2015 года регион посетили 115 тысяч человек, 121 тысяча – за весь год, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



«По экспертным оценкам, к концу года турпоток по этому направлению составит более 200 тысяч человек», – отметил он.



Самым популярным месяцем у китайских туристов на текущий момент остается август. В прошлом году в это время в Приморье побывали 34,8 тысячи человек, в этом году – более 50 тысяч человек.



Кроме того, в 2016 году увеличен турпоток из Приморья в Китай. За 10 месяцев текущего года в провинциях соседней страны побывали почти 137 тысяч приморцев, а за весь 2015 год – 105,5 тысяч туристов.



«Чаще всего жители края выезжают в Китай с июля по октябрь. Рекордное количество туристов за два года – 22 тысячи человек – зафиксировано в августе 2016 года», – пояснил Константин Шестаков.



Напомним, Приморский край занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь столице. Большая часть международных туристских поездок совершается между Приморским краем и приграничными провинциями Китая – Хэйлунцзян и Цзилинь.



«Одним из важных факторов повышения объемов въездных туристских потоков является работа региона, направленная на продвижение туристского потенциала приморья на наших ключевых рынках. На этой неделе в Шанхае (КНР) делегация, представляющая туристскую отрасль региона, примет участие в крупнейшей туристической выставке Китая – China International Travel Market. Регион будет представлен восемью туристскими операторами, командой морского пассажирского терминала и Туристско-информационным центром Приморского края. В виду того, что развитие круизного туризма является одним из стратегических приоритетов развития отрасли, в рамках этой выставки пройдут встречи-презентации делегации региона с руководителями трех крупных круизных операторов SkySea Cruise Line, Royal Caribbean International и Costa Group Asia», – обозначил Константин Шестаков.



По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, привлечению туристского потока способствует разработка и создание пакетных турпродуктов. Один из последних – «Восточное кольцо» – соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность приезжим иностранцам посетить сокровищницы каждого региона. Глава региона подчеркнул, что в этом проекте Приморье берет на себя роль туристического и транспортного хаба, с учетом выгодного географического положения и нормы об упрощенном визовом режиме Свободного порта Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.











