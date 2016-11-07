Казино Tigre de Cristal принесло в бюджет Приморья 130 млн рублей

Деятельность крупнейшего в России гостиничного комплекса с казино Tigre de Cristal принесла государству почти полмиллиарда рублей за счет налоговых отчислений и платежей во внебюджетные фонды. Поступления в бюджет Приморского края за год работы казино составили 130 миллионов рублей. Об этом сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Резидент интегрированного развлекательного курорта «Приморье» компания G1 Entertainment запустил работу своего первого объекта в октябре 2015 года. Руководитель органа управления игорной зоной «Приморье» Константин Шестаков сообщил, что с момента открытия Tigre de Cristal успешно осуществляет деятельность по организации и проведению азартных игр, а также оказывает сопутствующие услуги гостиницы, баров и ресторанов, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



«В общей сложности за год работы первое казино принесло России 448 миллионов рублей. Если говорить о налоге на игорную деятельность, то в бюджет Приморского края с октября 2015 года по октябрь 2016 года поступило 130 миллионов рублей, а за десять месяцев текущего года эта сумма составила более 105 миллионов рублей», – рассказал Константин Шестаков.



Досье "Золотого Рога": сумма налоговых поступлений от игорной деятельности зависит от количества единиц установленного игорного оборудования, которое оператор разместил на территории своего казино. На данный момент в комплексе Tigre de Cristal установлено 245 игровых автоматов и 67 игровых столов. Стоит отметить, что на объектах курорта «Приморье» инвесторы могут устанавливать столько единиц игорного оборудования, сколько посчитают нужным. При этом, инвестиционным соглашением прописано условие по минимальному количеству столов и автоматов, которое резиденты нарушать не в праве.



«К моменту завершения строительства всех объектов интегрированного развлекательного курорта к 2025 году на территории курорта “Приморье” будет установлено более 1 500 игровых столов и почти 10 000 игровых автоматов, что в свою очередь будет приносить в бюджет края более трех миллиардов рублей ежегодно», – отметил Константин Шестаков.



Напомним, что развлекательный комплекс Tigre de Cristal – это первый объект, заработавший в интегрированном курорте «Приморье». До 2019 года компания G1 Entertainment, основными инвесторами которой являются гонконгские компании Melco Entertainment и Summit Ascent Holding Ltd., планирует вложить еще 500 миллионов рублей в реализацию своего второго развлекательного объекта.



На данный момент, работы на территории курорта «Приморье» ведут еще три крупных инвестора. Компания Diamond Fortune Holding Prim и Royal Time Prim ведут земляные работы и готовы приступить к строительству. Игорная компания NagaCorp (или «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити»), головной офис которой расположен в Камбодже, начинает строительство гостиничного комплекса «Маяк» уже в этом месяце.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

