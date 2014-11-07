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Сбербанк запустил специальное предложение "Защищенный кредит" со сниженными процентными ставками по ипотеке
Сбербанк России сообщает о запуске с 1 ноября специального предложения «Защищенный кредит» со сниженными процентными ставками. «Защищенный кредит» – это предложение для новых клиентов Сбербанка России, которое позволяет получить скидку в размере 1% к ставке по ипотечному кредиту в случае страхования жизни и трудоспособности.
«Защищенный кредит» распространяется на все ипотечные программы Сбербанка России, включая акционные предложения. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на квартиры, приобретаемые на вторичном рынке, снижена до 11%, на новостройки – до 12% годовых.
Диапазон ставок на приобретение новостроек или квартир на вторичном рынке с момента запуска «Защищенного кредита» составляет от 11% до 16% годовых в зависимости от категории заемщика и запрашиваемых параметров кредита. Более подробно ознакомиться с условиями можно на сайте Сбербанка.
«С развитием страхового рынка в России и ростом финансовой грамотности все большей популярностью у заемщиков пользуются программы страхования жизни и трудоспособности. Особенно это касается долгосрочных кредитных программ – люди стараются обезопасить себя и своих близких от непредвиденных обстоятельств, – отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка России Наталья Алымова. – Предоставление скидки на кредитные продукты для клиентов, приобретающих страховые полисы, сделает предложения Сбербанка еще более привлекательными и клиентоориентированными».
С 2010 по сентябрь 2014 года ипотеку в Сбербанке получили 1,8 млн. российских семей. За этот период банк выдал 2,3 трлн. рублей ипотечных кредитов. Портфель ипотечных кредитов Сбербанка России на 1 октября 2014 года превысил 1,777 трлн. рублей, увеличившись с начала года на 28%. Выдачи за девять месяцев 2014 года составили около 643 млрд. рублей, что на 52% превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года.
«Сегодня Дальневосточный Сбербанк выдает каждый второй ипотечный кредит в регионе, – подчеркивает Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Доступные и прозрачные ипотечные программы помогают нашим клиентам эффективно и своевременно решать жилищный вопрос, что способствует сохранению населения на Дальнем Востоке».
В октябре 2014 года ипотечный кредитный портфель Дальневосточного Сбербанка составил 71,53 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 23 %. Выдачи за девять месяцев 2014 года составили 23,65 млрд. рублей, что на 58 % превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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