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Приморское морское пароходство не может выйти из убытков

07 Ноября 2013, 15:03 | Приморье

ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП, входит в корпорацию PRISCO) по итогам 9 месяцев 2013 года получило 536 тыс. рублей чистого убытка, что в 2,3 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года.

При этом выручка компании сократилась на 13% - до 81,522 млн рублей.

Отметим, что ПМП уже давно не является тем "монстром", каким было еще в конце нулевых. Основной флот, оставшийся после продажи шести танкеров-стотысячников, занятых на сахалинских проектах, государственной компании "Совкомфлот", сосредоточен в корпорации PRISCO, чей офис обосновался в Сингапуре. Естественно, что и финансовые результаты ПМП, рассчитанные по РСБУ, уже давно никого не должны вводить в заблуждение.

Корпорация PRISCO специализируется на транспортировке наливных, насыпных и навалочных грузов, участвует в обслуживании нефтетерминалов и транспортировке сжиженного природного газа.

Флот PRISCO состоит из 11 танкеров ледового класса суммарным дедвейтом 1,108 млн тонн, построенных в 2007-2009 годах на верфях Южной Кореи. Средний возраст судов - 4,5 года. В рамках совместных предприятий PRISCO эксплуатирует морской буксир ледового класса, суда-катамараны для обслуживания морских нефтедобывающих платформ и судно для транспортировки сжиженного природного газа.

Менеджмент ПМП, в том числе председатель совета директоров Александр КИРИЛИЧЕВ, контролирует около 75% акций компании.

Олег КЛИМЕНКО.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ОАО "ПМП".

Автор: Олег Клименко
Теги: prisco  Кириличев  Совкомфлот  акции  убытки  ПМП  итоги 



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Комментарии

  • приморский15:55, 07.11.2013#

    Ужеи пароходство убыточное стало. Россия, при путине вся убыточная стала. Доруководился

  • Володя21:50, 07.11.2013#

    Почему вся, кооператив "Озеро" постоянно в прибылях.

  • 36213:47, 08.11.2013#

    Ты текст читал, у Кириличева 75% акций, причем здесь Путин?

  • Псевдоним16:06, 07.11.2013#

    У нас даже Альянс бензин себе в убыток продает. . .

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