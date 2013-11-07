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Приморское морское пароходство не может выйти из убытков
ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП, входит в корпорацию PRISCO) по итогам 9 месяцев 2013 года получило 536 тыс. рублей чистого убытка, что в 2,3 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года.
При этом выручка компании сократилась на 13% - до 81,522 млн рублей.
Отметим, что ПМП уже давно не является тем "монстром", каким было еще в конце нулевых. Основной флот, оставшийся после продажи шести танкеров-стотысячников, занятых на сахалинских проектах, государственной компании "Совкомфлот", сосредоточен в корпорации PRISCO, чей офис обосновался в Сингапуре. Естественно, что и финансовые результаты ПМП, рассчитанные по РСБУ, уже давно никого не должны вводить в заблуждение.
Корпорация PRISCO специализируется на транспортировке наливных, насыпных и навалочных грузов, участвует в обслуживании нефтетерминалов и транспортировке сжиженного природного газа.
Флот PRISCO состоит из 11 танкеров ледового класса суммарным дедвейтом 1,108 млн тонн, построенных в 2007-2009 годах на верфях Южной Кореи. Средний возраст судов - 4,5 года. В рамках совместных предприятий PRISCO эксплуатирует морской буксир ледового класса, суда-катамараны для обслуживания морских нефтедобывающих платформ и судно для транспортировки сжиженного природного газа.
Менеджмент ПМП, в том числе председатель совета директоров Александр КИРИЛИЧЕВ, контролирует около 75% акций компании.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ОАО "ПМП".
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Ужеи пароходство убыточное стало. Россия, при путине вся убыточная стала. Доруководился