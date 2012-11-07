www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Предприниматель поставил не тот кокос

07 Ноября 2012, 12:23 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ZRPRESS. Индонезийскую кокосовую стружку запретили к ввозу на территорию РФ.

Новосибирский предприниматель представил в Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области недействительный фитосанитарный сертификат на импортируемую продукцию

Пятый арбитражный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, который отказал в признании незаконными действий Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Судами было установлено, что 10 января 2012 года в адрес ООО «Краст» (г. Новосибирск) в порт Восточный из Республики Корея поступила партия кокосовой стружки, страна происхождения - Индонезия. При документарной проверке подкарантинной продукции было выявлено, что груз убыл с территории страны 13 декабря 2011 года, в то время как фитосанитарный сертификат был выдан 19 декабря. Представленный предпринимателем фитосанитарный сертификат был признан недействительным, и Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области запретил ввоз партии продукции.

Не согласившись с действиями по запрету ввоза подкарантинной продукции и бездействием управления, ООО «Краст» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

Однако, Арбитражный суд Приморского края и, впоследствии, Пятый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении исковых требований, подтвердив законность постановления Россельхознадзора.

Пресс-служба Пятого арбитражного апелляционного суда.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru