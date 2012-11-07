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Предприниматель поставил не тот кокос
Новосибирский предприниматель представил в Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области недействительный фитосанитарный сертификат на импортируемую продукцию
Пятый арбитражный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, который отказал в признании незаконными действий Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области
Судами было установлено, что 10 января 2012 года в адрес ООО «Краст» (г. Новосибирск) в порт Восточный из Республики Корея поступила партия кокосовой стружки, страна происхождения - Индонезия. При документарной проверке подкарантинной продукции было выявлено, что груз убыл с территории страны 13 декабря 2011 года, в то время как фитосанитарный сертификат был выдан 19 декабря. Представленный предпринимателем фитосанитарный сертификат был признан недействительным, и Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области запретил ввоз партии продукции.
Не согласившись с действиями по запрету ввоза подкарантинной продукции и бездействием управления, ООО «Краст» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.
Однако, Арбитражный суд Приморского края и, впоследствии, Пятый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении исковых требований, подтвердив законность постановления Россельхознадзора.
Пресс-служба Пятого арбитражного апелляционного суда.
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