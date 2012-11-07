Предприниматель поставил не тот кокос

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ZRPRESS.

Новосибирский предприниматель представил в Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области недействительный фитосанитарный сертификат на импортируемую продукцию

Пятый арбитражный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, который отказал в признании незаконными действий Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Судами было установлено, что 10 января 2012 года в адрес ООО «Краст» (г. Новосибирск) в порт Восточный из Республики Корея поступила партия кокосовой стружки, страна происхождения - Индонезия. При документарной проверке подкарантинной продукции было выявлено, что груз убыл с территории страны 13 декабря 2011 года, в то время как фитосанитарный сертификат был выдан 19 декабря. Представленный предпринимателем фитосанитарный сертификат был признан недействительным, и Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области запретил ввоз партии продукции.

Не согласившись с действиями по запрету ввоза подкарантинной продукции и бездействием управления, ООО «Краст» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

Однако, Арбитражный суд Приморского края и, впоследствии, Пятый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении исковых требований, подтвердив законность постановления Россельхознадзора.

Пресс-служба Пятого арбитражного апелляционного суда.