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Владивостокская таможня зафиксировала 60%-ное снижение импорта морепродукции
За 10 месяцев 2011 года Первомайским таможенным постом оформлено на прибытие и убытие 977 рыбопромысловых судов, в том числе 81 – без участия наряда на борту судна. Это почти на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Первомайский таможенный пост Владивостокской таможни расположен на территории морского рыбного порта, крупнейшего на Дальнем Востоке, отличающегося выгодным расположением вблизи к районам морского промысла – Охотоморской, Япономорской и Беринговоморской экспедициям.
Оформление такого специфического, скоропортящегося товара как продукция морского промысла – большая ответственность, поскольку промедление может обернуться для рыбопромышленника значительными убытками. Эффективная же и оперативная работа таможни способствует стабильному росту объемов рыбопродукции, поступающей на внутренний и внешний рынки.
Интенсивная работа таможенного поста, применение системы управления рисками для выборочного осуществления таможенного контроля и применение электронного декларирования, которое составляет уже 87% от общего количества деклараций на товары, позволили оформлять прибывающие суда с морскими биоресурсами в кратчайшие сроки.
Среди транспортных рефрижераторов и добывающих судов только два судна по объективным причинам оформлены с превышением 3-х часового регламента, установленного постановлением правительства, - средний рыболовный морозильный траулер «Ленск», где обнаружены наркосодержащие вещества, и траулер «Кооператор», на борту которого найдены незаявленные алкогольные напитки.
Первомайский таможенный пост, традиционно принимающий на себя в таможне основную нагрузку по выполнению таможенных операций в отношении продукции морского промысла, обработал за 10 месяцев 2011 года 10,7 тысяч тонн импортируемых морепродуктов стоимостью $21,2 млн. Платежи от этой категории продукции составили 66,2 миллиона рублей.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение ввоза данных товаров, в том числе: по весу – на 58,6%, по стоимости – на 32,4%. При этом в федеральный бюджет перечислено платежей на 10,3% больше - 66,2 миллионов рублей.
Около половины от объема ввезенной морепродукции составляет мороженая рыба (в основном, сайра тихоокеанская), почти 23% – рыба сушёная или солёная (анчоус, жёлтый полосатик, камбала и др.), значительную часть - мороженый кальмар, рыбное филе мороженое, вяленое, солёное или в рассоле, а также мороженые моллюски и прочее.
Экспорт морепродуктов в отчётном периоде составил 864,6 тысяч тонн стоимостью $1 238 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение вывоза данных товаров, в том числе: по весу – на 10,9%, по стоимости – на 2,9%. При этом в федеральный бюджет перечислено 232,6 миллионов рублей (на 6,5% больше).
Свыше 70% от общего тоннажа экспортируемой морепродукции составляют рыба мороженая (в основном, минтай), более 12% - сельдь мороженая, значительную часть - печень, икра и молоки мороженые, рыбное филе мороженое, а также мороженые крабы и палтус и др.
В целом Владивостокской таможне принадлежит лидирующая позиция по таможенному оформлению водных биологических ресурсов среди дальневосточных таможен: она обрабатывает не только 78% морепродукции, идущей на экспорт, но и 80% морских биоресурсов, ввозимых из исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа Российской Федерации.
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