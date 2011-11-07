Государство продало долю в порту Восточный

Состоялся аукцион по продаже 20% в ОАО «Восточный порт». Покупателем стало московское ООО «Танси».

Кроме него, на госпакет Восточного претендовали также ООО «Диалог-Инвест» и ООО «Балтресурс», сообщается со ссылкой на Росимущество. От начальной цены в ходе торгов ушли сравнительно недалеко – 20% в порту были проданы за 912 млн руб. против начальных 892 млн. «Восточный порт» – крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке страны, специализируется на перевалке каменного угля. В 2010 году порт получил 246,3 млн рублей чистой прибыли, его выручка достигает 2 млрд рублей. Согласно базе данных СПАРК, единственным учредителем ООО «Танси» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей является физическое лицо Астгик АРУТЮНЯН. Фирма была учреждена в начале 2011 года.