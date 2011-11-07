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В Приморье решено сосредоточиться на малом и среднем бизнесе

07 Ноября 2011, 15:28 | Приморье

430 новых предприятий и организаций должно регистрироваться в Находке ежегодно (на 10% выше текущего показателя) - такая задача поставлена муниципальной программой «Развитие конкуренции на 2012-2014 годы», которую утвердил глава городского округа Олег КОЛЯДИН.

По итогам 2010 года, как свидетельствует статистика, в городе Находка Приморского края было создано 399 новых предприятий и организаций. Общее количество по всем видам экономической деятельности достигло 5258, также зарегистрировано 5380 индивидуальных предпринимателей.

В течение двух ближайших лет планируется увеличить эти показатели. Основное внимание в программе развития конкуренции сосредоточено на малом и среднем бизнесе. Его вклад в городскую экономику становится с каждым годом все весомее. Уже сегодня более 30% общего объема произведенной продукции приходится на долю субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере занято 35 тыс. человек.

Нужно отметить, что реализация муниципальной программы не предусматривает бюджетных расходов. Ключевую роль в решении поставленных задач должна сыграть консолидация органов местного самоуправления и территориальных органов государственной власти по развитию конкурентной среды, сокращению административных и инфраструктурных барьеров.

В процессе разработки программы были выявлены проблемы, препятствующие развитию предпринимательства в различных отраслях экономики города. Определены мероприятия, которые позволят активизировать деятельность хозяйствующих субъектов на товарных рынках, имеющих наибольшее значение: это агропромышленный и строительный комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортные перевозки, образование и ряд других. Развитию конкурентной среды также должно способствовать повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления. Так, доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через Интернет-портал, за двухлетний период возрастет до 50 процентов.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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