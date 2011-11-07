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Фрахтователь отказался от Sea Master-1 после скандала из-за приморцев

07 Ноября 2011, 12:22 | Приморье

Американский фрахтователь отказался от услуг теплохода Sea Master-1 после скандала в СМИ, вызванного отказом моряков из Приморья совершать опасные рейсы в Сомали на плохо обеспеченном судне, сообщил РИА Новости 7 ноября председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Семь российских моряков, жителей Приморского края, 26 сентября обратились в профсоюз моряков с просьбой помочь им вернуться на родину. Моряки сообщили, что, когда приступили к работе, их поставили перед фактом, что судно берет груз и идет в Сомали. Затем, как написали в обращении моряки, выяснилось, что судно будет работать в районах, откуда регулярно приходят сводки о пиратских нападениях - в Аденском заливе, Красном море, западной части Индийского океана.

Кроме того, члены экипажа в обращении жаловались на плохую еду и воду на судне, низкую зарплату. В начале октября теплоход Sea Master-1 зашел в порт Судана, где прошли переговоры с судовладельцем. По их итогам экипаж согласился поработать на судне еще полмесяца до его прибытия в порт Момбасу (Кения). Все семь моряков вернулись в Приморье 23 октября, после того, как в Африку им на смену отправились новые члены экипажа.

"Фрахтователь от организации объединенных наций (ООН) отказался от услуг Sea Master-1 из-за скандала в прессе, а также из-за того, что судовладелец до сих пор не заключил коллективный договор с моряками. Кроме того, на теплоходе не соответствующие условия труда, не исправно некоторое оборудование", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что инспекторы Международной федерации транспортных рабочих (ITF) направили судовладельцу формы для подписания коллективного договора, однако пока бумаги остаются неподписанными.

"Теплоход Sea Master-1 поставлял гуманитарную помощь - продовольственные грузы в страны Африки, и на подобную работу среди судовладельцев всегда есть конкурс. После этого скандала фрахтователь просто сказал, что ему такое судно не нужно", - отметил собеседник.

Он рассказал, что в настоящее время теплоход находится в порту Дурбан (ЮАР), где судовладельцы подыскивают для него груз. В случае, если он будет найден, судно, вероятно, отправится в Азию, так как в Европе суда не имеют права работать без коллективного договора с экипажем.

"Может, даже, судовладельцы решат продать судно прямо в Урбане, либо все же заключат договор. Тогда, возможно, "Sea Master-1" будет работать в Европе или снова перевозить гуманитарные грузы", - добавил собеседник.

Автор: "РИА Новости"
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