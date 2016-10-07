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Названы самые "качающие" районы Владивостока

07 Октября 2016, 15:12 | Приморье

Оператор связи «МегаФон» составил рейтинг районов Владивостока с самым большим объемом потребления мобильного дата-трафика. Лидером списка предсказуемо стал центральный район столицы Приморья.  Среднемесячный объем данных, скачиваемых теми, кто живет и работает в центре краевой столицы, можно сравнить с 45 000 000 сэлфи, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Более 500 ТБ данных ежемесячно скачивают абоненты компании «Мегафон» в Приморском крае, а самый большой объем дата-трафика среди городов региона генерирует Владивосток. Список лидеров самых «качающих» районов столицы Приморья возглавляет центральный район -  в центральной части города абоненты оператора ежемесячно используют почти в три раза больше трафика, чем в среднем по городу. Выше среднего оказались и показатели некоторых других районов. Второе место занимает Вторая Речка - тут пользователи качают в 2 раза больше обычного. Замыкает тройку лидеров мыс Чуркин, где трафик передачи данных на 30% выше среднегородского, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе оператора связи.

«Приморский край традиционно возглавляет список регионов-лидеров по потреблению интернет–трафика в сети «МегаФон» на Дальнем Востоке, - отмечает директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. - Планируя строительство инфраструктуры в городах Приморья, мы ориентируемся как на центральные районы, учебные заведения и популярные места отдыха, так и на жилые массивы. И при развитии нашей сети мы особое внимание обращаем на то, чтобы качественный и высокоскоростной мобильный Интернет был доступен жителям всех микрорайонов».

Сегодня в зоне покрытия сети 4G+/LTE «МегаФон» проживает почти половина населения Приморского края, а услуги мобильного интернета третьего поколения доступны для 95% населения региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Мегафон  интернет 



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