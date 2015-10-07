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Приморье ждет нелегкий урожайный год
До завершения сельскохозяйственного года в Приморском крае остается больше месяца, и урожай поздних культур хозяйства края только начали собирать. По данным департамента сельского хозяйства, еще в начале сезона в этом году было запланировано увеличение посевов на 5%, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Посевная площадь в крае с учетом этого увеличения составляет теперь около 440 тыс. гектаров, почти половина из которых приходится на стратегическую для края культуру – сою. Кроме того, существенно увеличились в этом году площади под кукурузу – с 28 тыс. га до 38 тыс. га, отмечен так же рост площадей под гречиху. В тоже время сокращение посевов коснулось прежде всего риса, а также овощей и картофеля.
На сегодняшний день убрано пока около 4% площадей, засеянных соей, 3% - кукурузных полей, 60% - засеянных гречихой и 2% - рисом. Завершается уборка овощных культур и картофеля. Сельхозпроизводители, готовые сейчас разве что на весьма приблизительные оценки итогов, считают этот год при всех катаклизмах не катастрофичным. Уже очевидно, что повышение урожайности будет получено на этот раз по картофелю и овощам, на уровне прошлого года пока остается показатель урожайности сои. Снижение урожайности может коснуться кукурузы, гречихи и риса.
Нынешний сельскохозяйственный год, по словам сельхозпроизводителей, не был легким. В начале июля проливные дожди заливали поля на большей территории края, отчего пострадала прежде всего соя, а в конце лета наводнение уничтожило урожай овощей в нескольких районах и задело также соевые и рисовые поля. Не коснулась стихия на этот раз, по большому счету, только ранних зерновых. Урожай был собран вовремя.
О том, какие убытки от стихии понесли хозяйства края в этом году, официальных данных пока еще нет. Но сельхозпроизводители уже сейчас говорят о серьезных потерях.
- Перед наводнением мы были готовы к уборке риса, - говорит руководитель ООО «Девичанское» Юрий ГЛУШКОВ. – Но потоки воды повалили рис. Теперь техника не может его убрать на поле. По нашим оценкам, потери риса в нашем хозяйстве составят не менее 30%. К тому же у нас еще частично на некоторых участках вымокла соя. Потери сои составят приблизительно 10%. Наше хозяйство животноводческое, и мы самостоятельно заготавливаем для своего поголовья корма. В этом году в воде погибли почти все заготовленные рулоны кормов.
Ожидания в отношении средней по краю урожайности сои в этом году все же более пессимистичные, чем они выглядят в первых сводках. Хозяйства прогнозируют, что этот средний показатель будет не выше 13-15 центнеров с гектара. Правда, компенсировать низкую урожайность позволят возросшие цены на эту продукцию. В прошлом стоимость сои у производителя доходила до 27 руб. за кг. Если цена продержится на таком же уровне и в этом году, то хозяйствам, недобравшим урожай, не грозят серьезные финансовые потери.
В то же время в отдельных сельхозпредприятиях достигнутые показатели урожайности оказались весьма высоки в этот сезон. В компании «Мерси Трейд» урожайность сои на сегодняшний день составляет 25 центнеров с гектара. Уже несколько лет компания проводит эксперимент по поиску наиболее эффективных для приморских полей сортов сои в наиболее известных мировых селекционных центрах. По словам генерального директора Олега ЗУБАХИНА, наилучшим образом зарекомендовали себя здесь сорта канадской селекции. Помимо соевых полей на предприятии имеются и кукурузные экспериментальные поля. Ожидаемая урожайность кукурузы в этом году должна составить 7 тонн с гектара.
Стоит отметить, что на полях этой компании в нынешний не самый благоприятный сельскохозяйственный сезон урожай был практически полностью сохранен. Олег Зубахин объясняет это тем, что в компании заблаговременно провели определенные мелиоративные работы, сделали отводы воды и т.п. «Сильные тайфуны, сносящие потоками воды все на своем пути, не так часто бывают у нас в крае, в основном угроза урожаю - проливные дожди. В этой ситуации нужно приспосабливаться к природе. У нас потерь из-за стихии в этом году не было», - пояснил генеральный директор.
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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