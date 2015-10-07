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Минвостокразвития запустило портал НаДальнийВосток.РФ

07 Октября 2015, 13:40 | Приморье

В рамках реализации проекта по предоставлению земельных участков на Дальнем Востоке Минвостокразвития запустило информационный портал НаДальнийВосток.РФ и круглосуточную горячую линию 8-800-505-24-76. Данные ресурсы призваны предоставить заинтересованным гражданам России исчерпывающую официальную информацию о ходе реализации инициативы.

Портал был открыт и впервые представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. С этого события прошло меньше месяца, а портал уже посетило порядка 4 тысяч человек.

В полном объеме электронный сервис начнет работать в 2016 году после принятия и вступления в силу Федерального закона «Об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном федеральном округе».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: минвостокразвития  вэф 



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Комментарии

  • vania04:35, 13.11.2015#

    zdrastvujte rosijane!sevodnia po novostem uvidel sto na dalnem vostoke dajut zemelnyj ucastok na zaselenije. zene srazu predlozyl pajexat zyt v rosiju. xate eto malo verojatno, no licno mne eto ocen xocetsa. o sebe:mne 40 let, grazdanstvo mojo litovskoje no uze devetyj god s semjoj zyvu v velikobritaniji. vosem let nazad prijexali siuda v poiskax normalnoj zyzni. vrat nebudu, ustroilis teper zyviom v svojom dome kotoryj kupili vziav kredit u banka. a dusa noit o drugom. . sam ja rodilsa i vyros v litve. s otcovskoj storony u menia vse ruskije. vo vremia vtoroj mirovoj voiny moji babuska i deduska vmeste s frontom prisli v litvu v portovyj gorod Klaipeda. tam i ostalis posle voiny. papa moj xodil v more. znaju wto dolgo rabotal na kamciatke. zvali evo Stepakov Nikolaj Ivanovic. v 1988 godu pogip v avtokatastrofe v litve. xociu najti druzej s tavo kraju, da i vobse iz rosii!!pisite mne v email: jonasstepakovas@gmail. com

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