Минвостокразвития запустило портал НаДальнийВосток.РФ

В рамках реализации проекта по предоставлению земельных участков на Дальнем Востоке Минвостокразвития запустило информационный портал НаДальнийВосток.РФ и круглосуточную горячую линию 8-800-505-24-76. Данные ресурсы призваны предоставить заинтересованным гражданам России исчерпывающую официальную информацию о ходе реализации инициативы.

Портал был открыт и впервые представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. С этого события прошло меньше месяца, а портал уже посетило порядка 4 тысяч человек.

В полном объеме электронный сервис начнет работать в 2016 году после принятия и вступления в силу Федерального закона «Об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном федеральном округе».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.