Приморцы соскучились по рулетке

Клубные карты первого казино в крае уже оформили около 10 тысяч человек

К программе лояльности первого казино Tigre de Cristal интегрированной развлекательной зоны «Приморье» присоединилось около десяти тысяч человек. Об этом рассказали директору департамента туризма Приморского края Константину ШЕСТАКОВУ в рамках инспекционной поездки по готовности первого казино курорта «Приморье». Именно обладатели клубных карт смогут получить доступ в казино Tigre de Cristal в день официального открытия - 8 октября - и в последующие дни, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Также клубная карта дает обладателю ряд преимуществ: возможность накопления бонусных баллов, обмен накопленных баллов на игру в казино, участие в специальных акциях и розыгрышах призов.

«Кроме того, участник программы лояльности будет получать приглашения на специальные мероприятия, сможет приобретать товары из уникального каталога, а также расплачиваться в кафе и ресторанах казино», - рассказали представители казино.

Напомним, комплекс Tigre de Cristal также будет включать первую гостиницу высшей категории, которая откроется в интегрированной развлекательной зоне «Приморье». Это будет единственный гостиничный комплекс компании Summit Ascent в северо-восточной Азии. Здесь создан 121 гостиничный номер для размещения, в том числе 73 номера «люкс» и «полулюкс», 38 стандартных номеров и 10 «премьер»-номеров. В гостинице будут расположены спа-центр и фитнес-центр, а также сеть ресторанов и баров, которые поразят разнообразием местной и международной кухни.

Готовить для гостей казино премиум-класса Tigre de Cristal в Приморье будет шеф-повар из Греции с 24-летним опытом работы. Первыми кулинарные шедевры шеф-повара казино попробовали участники Восточного экономического форума. 5 сентября компания «Джи 1 Интертейнмент», одним из собственников которой является лидер развлекательной индустрии стран АТР компания Melco Crown, провела для участников и журналистам ВЭФ закрытую презентацию игорной части своего комплекса до официального открытия.

Напомним также, для работы на территории развлекательного комплекса Tigre de Cristal генеральным банковским партнером станет приморский Примсоцбанк. Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», две кассы банка будут работать в круглосуточном режиме. Кроме того, для удобства посетителей в основном игровом зале будут размещены банкоматы. Наряду с генеральным партнером услуги получения денежных средств будут представлены банкоматами Сбербанка России и Альфа-банка, оперирующими карточками основных международных систем: VISA, Mastercard, China UnionPay, American Express.

Техническая инфраструктура казино Tigre de Cristal в Приморье будет включать в себя боле 50 различных систем, объединенных для бесперебойной работы всего развлекательного комплекса. Общая сумма инвестиций в техническую инфраструктуру казино Tigre de Cristal составит порядка 20 миллионов долларов.

Вся развлекательная курортная зона «Приморье» разместится в бухте Муравьиной под Владивостоком. На площади 620 гектаров помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести четыре пятизвездочных отеля, семь - четырехзвездочных и четыре - трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.

Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году. Уже подписаны четыре инвестиционных договора на строительство отелей и казино на общую сумму 108 миллиардов рублей.

Ключевыми инвесторами стали «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим».

В настоящее время проект развивается как интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье». Он в первую очередь ориентирован на семейный отдых, деловой и событийный туризм. На территории курорта планируется застройка гостиничных комплексов и отелей с размещением кинозалов, театров, торгово-выставочной зоны, водно-спортивной зоны (яхт-клуб) и аквапарка.

Инфраструктура для развлекательного курорта создается за счет краевого бюджета. Так, созданы все объекты инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимые для запуска первой очереди комплекса. Это сети водовода, локальные очистные сооружения, завершено строительство мостового перехода и автодороги. Общая сумма бюджетных вложений составляет порядка 800 миллионов рублей.

Как отмечает вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ, Владивосток и Приморский край призваны стать туристским хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» - важнейший проект в турсфере края. Это единственная территория в России, в которую инвестируют признанные лидеры в мировой развлекательной индустрии - Melco Crown Entertainment и NagaCorp Ltd.

По словам Губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, основной акцент в работе развлекательной курортной зоны «Приморье» будет сделан на туристско-рекреационной, культурной и конгрессно-выставочной составляющей проекта.

«Многие называют комплекс игорной зоной, но я склоняюсь именно к полному названию. Ведь мировой опыт показывает, что доходы от игровой деятельности в подобных проектах составляют не более 40 процентов от общего числа услуг. Поэтому основной акцент мы намерены делать именно на туристско-рекреационную, культурную и конгрессно-выставочную составляющие проекта», - обозначил Владимир Миклушевский.

Напомним, 5 сентября компания «Джи 1 Интертейнмент», провела для участников и журналистов ВЭФ закрытую презентацию игорной части комплекса Tigre de Cristal, официальное открытие которого состоится 8 октября. В туре принял участие и корреспондент деловой газеты «Золотой Рог». До этого срока компании необходимо соблюсти ряд юридических процедур: провести настройку всего оборудования комплекса, завершить обучение и сертификацию персонала, поставить игорное оборудование на налоговый учет, получить лицензию на продажу алкоголя и многое другое. Организаторы пообещали, что еще удивят в октябре.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.