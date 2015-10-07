Одно из стратегических предприятий Приморья досталось кипрскому офшору

Группа «Русагро» зашла на Уссурийский масложиркомбинат с «черного входа»

Федеральный агрохолдинг «Русагро» вовсю осваивает благодатную почву Приморья. По данным Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», «Русагро» интересовалась возможностью приобретения «Михайловского бройлера» и «Приморского сахара», но пока что укрепилась на масложиркомбинате «Приморская соя». «Михайловский бройлер» в итоге достался экс-депутату Государственной думы Эдуарду ЯНАКОВУ, а вот сахарозавод все еще в прицеле федералов.

О запуске географического кластера в Приморье «Русагро» объявила в конце прошлого года. Кроме развития растениеводческого и масложирового бизнеса с прицелом на экспорт группа планирует создать в регионе крупное производство свинины. Сейчас производственные площадки группы сосредоточены в Тамбовской и Белгородской областях.

По словам гендиректора «Русагро» Максима БАСОВА, группа по-прежнему рассматривает возможность покупки активов, прежде всего, в сахарном бизнесе, а также производителей курятины и свинины. Он не называет конкретных объектов для приобретений, но отметил, что сейчас есть хорошие возможности для выкупа активов, обремененных долгами перед российскими банками.

«Приморская соя» не потянула кредиты

Гендиректор «Русагро» был одной из самых заметных персон Восточного экономического форума (ВЭФ). И не случайно: по словам Максима Басова, Приморский край для его группы является приоритетом. Фактически реализация заявленных проектов позволит «Русагро» удвоить бизнес.

«Русагро» начала сотрудничество с УМЖК в 2014 году с поставок на комбинат сои для дальнейшей переработки по давальческой схеме (переработка сырья с последующим возвратом его владельцу готовой продукции). Уже тогда федералы прикидывали, как можно будет войти на комбинат.

В кулуарах форума г-н Басов разъяснил Дальневосточной деловой газете «Золотой Рог», что группа намерена делать с масложиркомбинатом.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» образовано 3 ноября 1998 года в Уссурийске. Основным видом деятельности, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), является производство растительных рафинированных масел и жиров. 10 июля 2015 года единственным акционером УМЖК компанией ЗАО «Ист Холдинг Групп» было принято решение о добровольной ликвидации общества. Соответствующие сведения зарегистрированы 13 июля 2015 года. По итогам 2014 года масложиркомбинат получил 1,445 млрд рублей выручки и 85,334 млн рублей чистой прибыли (рост к 2013 году в 29 раз). В 2002 году в совет директоров «Приморской сои» входили бывший конкурсный управляющий, а затем гендиректор «Приморской сои» Валерий БЕРЕЗНЮК, бывший гендиректор ЗАО «Восточный берег-ДВ» Валентин СУЛЕЙМАНОВ и бывший финансовый директор ЗАО «Ролиз-Экспорт» Владимир ШАШКОВ.

«Есть предприятие (ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя». - Прим. авт.), которое находится в процедуре банкротства. И вот у нас было 25% (ЗАО). Кроме нас было еще четыре инвестора. Сейчас мы купили 75% другого предприятия. Создано новое предприятие, которое является крупнейшим кредитором масложиркомбината и имеет в аренде имущество этого предприятия. Новое предприятие рассчитывает по окончании конкурсного производства выкупить все на себя. Когда эта процедура закончится, мы будем собственниками 75% актива. Еще 25% - у нашего партнера, которого я пока не хотел бы называть. Это его право не быть публичным», - сказал Максим Басов.

По сведениям «Золотого Рога», решением Арбитражного суда Приморского края от 1 сентября ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» признано банкротом. В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден Игорь ГЛАДКОВ. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 1 марта 2016 года.

Заявителем иска по банкротству УМЖК еще в июле выступил Газпромбанк, которому предприятие задолжало 454,212 млн рублей по семи кредитным соглашениям об открытии кредитной линии. Однако позже права требования по просроченным кредитам банк передал ООО «ПродРезерв», сумма сделки составила 300 млн рублей. Единственным учредителем ООО является его гендиректор Владимир БОКОВОЙ, который руководит сахарным дивизионом «Русагро».

Итого на начало сентября 2015 года общая кредиторская задолженность УМЖК составляла 1 млрд 117,619 млн рублей, при этом остаточная стоимость основных средств не превышала 358,13 млн рублей. Дебиторская задолженность предприятия составляет 124,8 млн рублей. Другим крупнейшим кредитором УМЖК является Россельхозбанк.

Новым предприятием, продолжающим выжимать масло из Приморья, по сведениям Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог» является зарегистрированное в Уссурийске ООО «Приморская соя» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. 75% ООО принадлежит кипрскому офшору «Грандим Лимитед», еще 25% - Татьяне ГЕРАСИМЕНКО.

Кукурузу ждут в Японии

Масложиркомбинат нужен «Русагро» для встраивания в цепочку растениеводство - переработка - экспорт. Агрохолдинг уже выращивает кукурузу и сою на 17 тыс. га в Приморье.

Досье "Золотого Рога": ОАО « Группа компаний «Русагро» - один из крупных производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург) и ряд торговых филиалов. Группа также контролирует около 500 тыс. га земли. Почти 75% акций компании принадлежит семье Вадима МОШКОВИЧА, 6,5% - менеджменту.

В рамках ВЭФ «Русагро» и ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере поставки зерна в страны Юго-Восточной Азии и Японию.

«Русагро», развивающая сельскохозяйственный кластер в Приморье, заинтересована в экспорте грузов в страны Юго-Восточной Азии и Японию через перевалочные мощности ВМТП. Порт со своей стороны заинтересован в увеличении грузооборота и диверсификации грузовой базы и готов предоставить «Русагро» возможности для транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Согласно соглашению, подписанному на ВЭФ, «Русагро» предоставит ВМТП информацию о потенциальных объемах грузовой базы, после чего порт разработает технологически и экономически эффективные условия организации перевалки заявленных объемов сельхозпродукции.

Сотрудничество «Русагро» и FESCO по перевалке зерна через порт Владивосток - один из первых этапов взаимодействия компаний. В перспективе стороны планируют расширить сотрудничество в рамках работы по обеспечению полного логистического сопровождения транспортировки продукции «Русагро».

«С учетом масштабов проекта «Русагро» на Дальнем Востоке для нас актуальна систематизация логистики и качество соответствующих услуг. В ближайшее время Приморье может превратиться в крупного поставщика кукурузы в Японию. Существуют значительные перспективы экспорта и других товаров в соседние страны Азии уже в этом сезоне», - заявил Максим Басов.

Он уточнил, что «Русагро» уже засеяла в Приморье 3,5 тыс. га кукурузы, и если получится достичь экспортного качества для японского рынка, то через порт будет перевалено 15-20 тыс. тонн.

В дальнейшем эти объемы вырастут, когда «Русагро» построит сушилку и элеватор для кукурузы. По словам Басова, как только они будут построены, Приморье в течение трех лет может довести производство кукурузы до более чем 1 млн тонн в год.

«Владивостокский порт является универсальным и готов работать с большинством типов грузов, в том числе сельскохозяйственными. Понимая важность развития сельского хозяйства в Приморском крае, мы готовы предоставить максимально привлекательные условия для компании «Русагро» по перевалке ее грузов на экспорт», - отмечает гендиректор ВМТП Валерий МЕСТУЛОВ.

По данным Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», «Русагро» уже в 2016 году может начать строительство в Приморье элеватора стоимостью первой очереди 1 млрд рублей. «Мощность первой очереди составит около 180 тыс. тонн», - уточнял Максим Басов.

Свинины будет много

Не менее обширные планы у «Русагро» и в области свиноводства. Первая очередь проекта мощностью 100 тыс. тонн оценивается в 22 млрд рублей, из которых 12,5 млрд холдинг должен был получить по проектному финансированию и в 2016 году приступить к строительству.

Проект «Русагро» был отобран совместной межправительственной комиссией РФ и Китая, которая предложила подключить к нему крупнейший китайский пищевой холдинг COFCO, который, однако, позднее решил приостановить инвестиции в Россию.

«Мы можем проект по свинине и без партнеров реализовать. Мы ведем переговоры с рядом компаний из Китая, Японии и других азиатских стран. Их доля составит меньше 25%», - пояснял г-н Басов.

Отметим, что конкурентом «Русагро» в этом направлении выступает инвестиционная группа «МИГ» («Мерси Инвест Групп», Владивосток), созданная бывшими совладельцами «Спасскцемента» Станиславом ЕРМОЛЕНКО и Олегом ЗУБАЗИНЫМ.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже подписал соглашение с входящей в группу компанией «Мерси Агро Приморье», которая намерена построить на площадке ТОР «Михайловская» несколько свинокомплексов производительностью до 540 тыс. голов в год. Объем вложений инвестора в проект составит более 20 млрд рублей.

«Закон о ТОРах даст существенный рост развитию предприятий, в том числе нашему. Уже в этом году мы планируем выпускать первую продукцию - охлажденную свинину высокого класса. Прежде всего она будет рассчитана на жителей Приморья, излишки будем отправлять на экспорт, в том числе в страны Юго-Восточной Азии. Наших объемов хватит, чтобы вытеснить с рынка импортную продукцию и сделать цены на свинину гораздо ниже», - отмечал Олег Зубахин.