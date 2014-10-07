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Русские и китайские журналисты ищут общий язык
Журналисты Дальнего Востока России и китайского Северо-Востока предложили ускорить интеграцию путем информационного обмена
«Связи между провинцией Цзилинь и Приморским краем будут стремительно развиваться с началом строительства порта Зарубино. Договоренности о реализации этого проекта с компанией «Сумма» достигнуты», - заявил начальник пресс-канцелярии провинции Цзилинь Чжан Чживэй на форуме китайских и дальневосточных журналистов в городе Чанчуне.
Форум представителей всех родов СМИ двух приграничных территорий начался с обычного знакомства «кто есть». Конечно, у наших соседей масштабы, как всегда, внушительны. Если региональная телекомпания, то на 30 этажей в стекле и не менее 7 каналов. Если издательство, то с тиражами не менее 170 тыс. экземпляров и штатом в 400 журналистов. Да и как иначе, если только в одном Чаньчуне 6 млн жителей - столько на всем Востоке России.
Но тенденции в мире коммуникаций едины, что в партийном Китае, что в многоликой России - уход читательской аудитории от политики к развлечениям, от печатной периодики - к интернет-ресурсам. Поэтому у коллег по цеху быстро нашлись общие темы. Например, как создать единое информационное пространство и ускорить взаимовыгодное сотрудничество. Если к первому готовы и журналисты, и власти, судя по ее представителям, участвующим в форуме, то скачок в экономических отношениях Приморья и Цзилиня китайская сторона связывает с участием в строительстве порта Зарубино.
Кстати, недавнее появление руководителей корпорации «Сумма» в Приморье подтверждает, что подписанное год назад соглашение о совместном проекте все-таки сдвинется с мертвой точки. Тем более еще вчера аграрная провинция Цзилинь сегодня по темпам строительства дорог, предприятий, инфраструктуры, новых крестьянских сел и городских микрорайонов вызывает только зависть. Есть здесь не только рабочая сила, но и опыт, технологии, материалы - всего этого, увы, не хватает нам. Срыв строительства краскинского перехода и хасанской трассы весьма показателен.
Да и самих китайцев, похоже, приграничная торговля уже не устраивает. Во всяком случае, приграничный Хуньчунь для жителей Приморья и Приамурья давно уже позиционируется не с шоп-турами, а как город доступной и эффективной медицины или место для комфортной старости дальневосточников. Этот город слывет у российских туристов одним из самым доброжелательных и спокойных у наших границ. Тем более что здесь начинается путь на знаменитую гору Чанбайшань - место паломничества корейских туристов. Растет число «чистых» туристов и из Приморья, а также русских жителей, которые приобрели здесь квартиры или дома. По сравнению с Владивостоком их стоимость разнится в 5-6 раз. А природа и климат сродни среднему Приморью. Обилие овощей, фруктов и мясопродуктов по доступным ценам позволяет российским пенсионерам чувствовать себя здесь средним классом. Это подвигло партийный комитет Хуньчуня создать при правительстве города отдел содействия иностранным гражданам.
Такой центр - первый в Китае. При посещении мы познакомились с двумя соотечественниками, которые нынче работают китайскими чиновниками, принимают россиян (иностранцы из Европы и Кореи здесь редкие посетители). В центре, расположенном недалеко от автовокзала на первом этаже Управления по труду г. Хуньчунь, не только посодействуют в выборе надежной стоматологической клиники или помогут в конфликте с местной медициной, но и организуют бесплатные курсы китайского языка для прибывших на пмж.
Когда-то отсталая аграрная провинция становится вполне цивилизованной. И мы, журналисты из Хабаровска и Приморья, промчавшись от границы Краскино до Чаньчуня 500 км, через шесть тоннелей, по дороге без зазубрины, реально осознали, как отстает российский Дальний Восток. Даже сравнение автомобильных заводов в Чаньчуне и Владивостоке не в нашу пользу. У них каждую минуту с шести линий сходят 45 машин, у нас - 3 в час. Кстати, соседи с гордостью подчеркивали: «Это первый автомобильный завод, выпускающий собственные китайские модели!» Крутые внедорожники. Правда, и цена у них - от 180 до 300 тыс. юаней (не забудьте, что рубль к китайской валюте также стремительно дешевеет).
Особенно наглядны результаты курса компартии КНР на развитие Северо-Востока в переменах китайской деревни. Даже в отсталом по китайским меркам Яньбянь-Корейском автономном округе мы видели, что как на дрожжах поднимаются новые деревни с коттеджами, инфраструктурой и обязательно - стадионом. Крестьянам, правда, не до гимнастики на рассвете - кукурузные и рисовые поля ждут рук. Индустриализация крестьянского труда еще в плане.
И все-таки уровень жизни, быт и облик провинции стремительно меняются. За счет чего? - мучал нас вопрос. Одного решения партийного съезда мало. У нас уж более 10 лет обсуждают особые экономические зоны. Потом кластеры. Теперь точки роста… А в Цзилине особая экономическая зона работает и дает результаты уж 14 лет. И тот автомобильный завод в Чаньчуне, и химическое предприятие, и аграрные перерабатывающие мощности позволили за 10 лет повысить удельный вес производственных предприятий с 67,6% до 84% в ВРП провинции. А ответ прост: льготный налоговый режим и особые льготы в землепользовании для инвестиций на 10 лет. Да, а еще «охранная грамота» от государства.
…На прощанье руководитель «Туманцзянской газеты» спросил: «А как у вас открыть бизнес в Приморье? Мой приятель готов вложиться, с нуля создать автосервисный центр…». И что ему ответить?
Елена БАРКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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