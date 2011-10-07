ОАО «Восточный Порт» уверенно наращивает грузооборот

Согласно оперативным данным дирекции по производству ОАО «Восточный Порт», за девять месяцев 2011 года компанией было обработано 12665,3 тыс. тонн грузов различной номенклатуры. По отношению к аналогичному периоду 2010 года грузооборот составил 115%.

В сентябре через комплексы ОАО «Восточный Порт» прошло 1374,0 тыс. тонн грузов, по отношению к сентябрю прошлого года грузооборот составил 130%. Специализированный Угольный комплекс (ППК-3) за девять месяцев обработал 10346,4 тыс. тонн угля. Уровень соотношения грузооборота к аналогичному периоду 2010 года составил 116%. В сентябре комплекс обработал 1100,0 тыс. тонн угольной продукции, в сравнении с сентябрем прошлого года грузооборот составил 140%. Универсальный производственно-перегрузочный комплекс (ППК-1) за девять месяцев этого года обработал 2318,9 тыс. тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года грузооборот составил 111%. В сентябре ППК-1 обработал 274,0 тыс. тонн грузов. Уровень соотношения грузооборота к сентябрю 2010 года составил 101%.

Досье: ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Основной груз - угли Кемеровской области. В настоящее время экспорт составляет почти 95% от всего грузооборота компании, 2,5% приходится на каботажный уголь и около 2,5% на прочие грузы. В структуру ОАО «Восточный Порт» входит Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. В активах компании собственный Портовый флот с мощными буксирами-кантовщиками способными швартовать суда дедвейтом 150 тыс. т. Восточный Порт расположен на юге Приморского края в юго-восточной оконечности залива Находка, бухте Врангеля.