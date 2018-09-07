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Tele2 в День города Уссурийска приглашает на виртуальный квест
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, поздравит жителей и гостей Уссурийска с Днем города, который пройдет 8 сентября. Компания продолжает «тур» интерактивных площадок по Приморскому краю, и приглашает гостей праздника посетить зону виртуальных развлечений, где каждый сможет пройти онлайн-квест, протестировать качество мобильного интернета 4G и получить приятные бонусы и сувениры от оператора.
Владивосток и Артем. Жители этих городов уже посетили виртуальные площадки Tele2. Следующая остановка – Уссурийск, где в эту субботу 8 сентября в городском парке Tele2 откроет необычную площадку. Под просторным шатром расположатся несколько зон digital-развлечений. Если участник пройдет все локации и успешно выполнит задания, то получит от оператора в подарок полезный сувенир.
Например, в зоне QR-телепорта гости отправятся в онлайн-путешествия по городам России. Задача участников – угадать названия всех городов, которые они посетят. В VR-кинотеатре зрители посмотрят захватывающие видеоролики различных жанров. На локации с онлайн-игрой гости смогут проверить свою ловкость: нужно будет «поймать» виртуальные гигабайты и минуты. Хотя в реальной жизни абоненту Tele2 гораздо проще: остатки минут и гигабайтов тарифов линейки «Мой Tele2» автоматически переносятся на следующий месяц.
К слову, на празднике все желающие, смогут подключиться к сети оператора на выгодных условиях и получить консультацию специалиста по выбору тарифа из обновленной линейки-конструктора «Мой Tele2». Новые абоненты смогут принять участие в розыгрыше смартфона Tele2 Maxi Plus. Гаджет победителю оператор вручит в финале праздника в 17:00.
После квеста участники смогут отдохнуть в мягкой лаунж-зоне Tele2, зарядить свои мобильные устройства и попробовать освежающий лимонад и сахарную вату.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Мы приглашаем гостей на нашу площадку весело провести время и лично оценить, на что способен быстрый мобильный интернет Tele2. Такие развлечения стали возможны только благодаря устойчивой работе сети скоростного мобильного интернета в Приморском крае. Уверена, что наша виртуальная площадка отлично впишется в программу празднования Дня города и понравится горожанам и гостям Уссурийска».
Онлайн-парк Tele2 ждет гостей 8 сентября с 13:00 до 18:00 в городском парке по адресу: г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 35.
Сеть LTE в Приморском крае компания запустила в апреле текущего года. Услуги 4G доступны жителям Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лезозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего и других городов и поселков края. В период с апреля по август техническая служба оператора провела работы по улучшению качества и покрытия мобильного интернета в регионе. Доля интернет-трафика в сети 4G в регионе превышает 45%.
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