В Приморском филиале РАНХиГС проводится очно-заочное обучение по программе государственное и муниципальное управление

Приморский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с 20 сентября объявляет набор слушателей курса «Государственное и муниципальное управление».

«Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) – одна и самых востребованных программ обучения государственных и муниципальных служащих. Ее актуальность связана как с престижем самой профессии, так и необходимостью соответствия постоянно растущим требованиям государственной и муниципальной службы.

РАНХиГС является признанным лидером по качеству подготовки специалистов в сфере государственного и муниципального управления России. Академия входит в топ-5 лучших экономических вузов нашей страны. Авторитет РАНХиГС подтверждает и 1 место в рейтинге интернет-портала Superjob по заработным платам выпускников российских вузов в 2015—2016 гг.

По словам Эмина Ягубова, директора Приморского филиала академии, набор на ближайший курс подготовки по программе ГМУ является по многим параметрам исключительным. Во-первых, он проводится преподавателями высокой квалификации, сертифирцированными и лицензированными специалистами РАНХиГС. Во-вторых, он происходит на льготных условиях. Если раньше слушатели платили от 30 000 до 40 000 рублей, то сегодня всем выпускникам он обойдется в 20 000 рублей. Это уникальная возможность получить подобное образование по данной стоимости, действующие только осенью 2018 года.

Программа курса ГМУ нацелена на получение реальных знаний в области высококвалифицированной и конкурентоспособной системы государственного управления, способной оперативно и грамотно реагировать на внешние и внутренние факторы. Она отвечает современным тенденциям в ГМУ и ориентирована на достижение конкретных результатов.

Конкурентная борьба подготовленных профессионалов, соискателей на должность в сфере государственного и муниципального управления, от года к году становится выше и качественней. Современные чиновники должны обладать не только знаниями по узкой направленности, а обязаны быть грамотными специалистами по целому спектру направлений для полноценной работы в системе государственного управления. Данным требованиям в полной мере соответствует программа ГМУ приморского филиала РАНХиГС.

Эмин Ягубов обращает внимание, что слушатели, прошедшие курс профессиональной подготовки ГМУ могут рассчитывать на поиск работы в администрациях различных уровней, администрации Президента, органах исполнительной власти, комитетах, отделах, занимающихся вопросами образования, ЖКХ, здравоохранения, законодательных собраниях и советах народных депутатов, дипломатических ведомствах, надзорных органах. Кроме этого их профессионализм будет востребован в сфере бизнеса: от управленцев начального уровня и заканчивая должностями топ менеджеров в крупных корпорациях и госкомпаниях. Такие специалисты также найдут свое место и в сфере образования и науки: образование ГМУ позволяет работать в гражданских институтах, занимающихся вопросами социальной защиты населения, или изучающих вопросы политической деятельности в современной России.

Государственное и муниципальное управление – это возможность получить широкие знания, навыки работы с людьми, узнать основы делопроизводства, кроме того это серьезные преимущества в продвижении по карьерной лестнице.

По окончании данной программы слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке установленного образца РАНХиГС.

Начало обучения состоится в октябре 2018 года.

Все желающие могут получить более подробную информацию о курсе по телефону :8(423) 263-42-88, электронной почте umo@prim.ranepa.ru или при личной встрече с руководителями курса по адресу: город Владивосток, улица Стрелковая, 14.