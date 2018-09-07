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Жители Владивостока запечатлели полёт новейшего российского вертолёта Ка-62
Многоцелевой вертолёт проследовал на остров Русский, где будет представлен участниках 4-го Восточного экономического форума. Пресс-служба АО «Вертолёты России» подтверждает информацию о перелёте лётного образца Ка-62.
Вертолёт, который создан специалистами «Прогресса» им. Н.И.Сазыкина, преодолев расстояние примерно в 260 км, осуществил посадку на территории Дальневосточного федерального университета. В полёте были подтверждены основные лётные характеристики новой машины, которая ранее получила усиленную конструкцию рулевого винта и хвостового оперения.
Отмечается, что заводские испытания вертолёта Ка-62 планируется завершить до конца текущего года, а также приступить к испытаниям сертификационным.
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский поздравил сотрудников с созданием новой машины и напомнил о непростой судьбе этого проекта. По его словам, создание Ка-62 – важный шаг с точки зрения развития гражданского вертолётостроения.
Вертолёт предназначен для перевозки пассажиров, выполнения задач по патрулированию, поисково-спасательных и эвакуационных работ, в том числе в труднодоступных горных районах. Также вертолёт может быть использован в качестве борта медицинской службы, при транспортировке грузов на внешней подвеске. На вертолёте применено отечественное БРЭО с новейшей системой управления общевертолётным оборудованием.
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