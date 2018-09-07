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Cтало известно, куда ушел работать бывший управляющий директор "Восточного порта"

07 Сентября 2018, 09:07 | Приморье

Теперь он будет руководить крупнейшим угольным портовым холдингом России

Один из лучших топ-менеджеров стивидорной отрасли Анатолий ЛАЗАРЕВ назначен гендиректором крупнейшего угольного портового холдинга России ООО «Управляющая портовая компания», в состав которого входят АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (пос. Усть-Луга, Ленинградская область).

Последние шесть лет г-н Лазарев занимал должность управляющего директора АО «Восточный порт».

«На новом посту он продолжит работать над укреплением лидирующих позиций крупнейших угольных портов России, входящих в портовый холдинг, руководствуясь более чем 20-летним опытом успешной работы на ведущих предприятиях отрасли», - говорится в сообщении пресс-службы «Восточного порта».

«За десять лет работы портовый холдинг прочно закрепил позиции лидера среди угольных стивидоров России. Совокупный объем перевалки АО «Восточный порт» и АО «Ростерминалуголь» составляет более 48 млн тонн. Сегодня перед компанией стоят амбициозные и масштабные цели по увеличению поставок высококачественного российского угля за счет инвестиций в наращивание портовых мощностей и развитие железнодорожной инфраструктуры. Главным принципом работы портового холдинга было и остается внедрение наилучших доступных технологий в обеспечение экологической безопасности производственных процессов», - сказал Анатолий Лазарев.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», управляющим директором АО «Восточный порт» назначен Вадим БАЙБАК, в последнее время занимавший должность директора порта по эксплуатации.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В декабре 2016 года АО «Восточный порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей. В настоящее время в структуру АО входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. С вводом третьей очереди предусмотрено увеличение пропускной способности порта до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. Единственным владельцем АО «Восточный Порт» является кипрская Starlion Limited. По данным участников рынка, контроль над стивидором осуществляет «Кузбассразрезуголь».

Лазарев Анатолий Анатольевич родился в 1974 году в Донецкой области. Получил высшее профессиональное образование по специальности «инженер по организации и управлению на морском транспорте» МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Трудовой путь начал в 1997 году стивидором в «Находкинском морском торговом порту», работал на различных должностях в сфере коммерческого судоходства. В 2010 году приступил к работе в АО «Восточный порт» в должности директора по производству. С сентября 2012 года по июль 2018 года занимал пост управляющего директора АО «Восточный порт».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: уголь  назначение  "Восточный порт"  Анатолий Лазарев  кадры 



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