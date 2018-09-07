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Во Владивостоке тариф на утилизацию мусора останется прежним

07 Сентября 2018, 11:50 | Приморье

Тариф на утилизацию мусора не вырастет, несмотря на закрытие Спецзавода № 1. Такое заявление сделали специалисты администрации Владивостока. Вопрос тарифов волнует многих жителей. Особенно в контексте закрытия перерабатывающего мусор завода. Он был закрыт почти неделю назад, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Администрация Владивостока также напоминает, что своевременный вывоз мусора из контейнеров жилого дома производит УК либо ТСЖ. Это регламентировано постановлением Правительства № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Если управляющая компания свои обязанности игнорирует, необходимо пригласить ее представителя на составление соответствующего акта о неоказании или оказании некачественной услуги с последующим требованием перерасчета. В случае, когда понимания достичь не удалось, имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор и Государственную жилищную инспекцию. Обращение должно быть письменным с приложением подтверждающих документов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: утилизация  тариф  мусор 



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