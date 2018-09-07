В Приморье прошли первые биржевые торги лесом

Торговля лесоматериалами в Приморье стартовала в электронном виде на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Торги начались по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко. Соответствующее трехстороннее соглашение руководитель региона подписал в мае этого года на площадке Петербургского международного экономического форума с президентом АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» Алексеем Рыбниковым и генеральным директором АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонидом Петуховым.



В течение лета был разработан механизм биржевых торгов. В нем, помимо государственных органов, участвовали и представители приморского лесопромышленного комплекса – Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса. Первые торги начались на бирже 5 сентября. Итоги этой работы в четверг, 6 сентября, представили первому вице-губернатору края Александру Костенко, сообщили Де5ловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как сообщил генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин, на первых торгах было совершено три сделки, продано 1150 кубометров леса и пиломатериалов по цене 5,4 миллиона рублей. Покупатели – приморские компании.



Александр Костенко подчеркнул: важно, что механизм торговли на лесной бирже позволит насытить лесной продукцией, в первую очередь, внутренний рынок. Именно такое поручение дал глава региона Андрей Тарасенко.



«Важна также открытость торгов – это именно то, что позволит показать внятное ценообразование и объемы налогов от сделок, поступающие в бюджет», – отметил Александр Костенко.



Первый вице-губернатор добавил, что при электронных торгах лесом есть правило, согласно которому первые пять дней товар выставлен на продажу только для внутреннего потребления, то есть для приморских либо российских компаний. После пяти дней в сделке могут участвовать международные компании.



Как пояснил представитель в регионах АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Сергей Железняк, преимущество электронных торгов лесом также и в том, что для участников торгов снимаются административные барьеры при оформлении сделок, так как происхождение леса и ценообразование продукции прозрачно. Особенно это будет актуально для участников экспортных сделок. Также по общему правилу биржевая сделка признается рыночной для всех контролирующих органов власти, что облегчает для участников торгов процесс документального оформления сделки и ее фиксации в государственных органах.



Таким образом, выходить на биржу выгодно и покупателям, и продавцам. Государство же получает больше налоговых и иных поступлений от сделок.



По словам Павла Корчагина, только на этапе создания лесной биржи в Приморье работать в таком формате изъявили желание более двух десятков компаний.



Александр Костенко добавил, что в Приморье в лесной отрасли работают более 20 тысяч человек. Эта сфера – третья по объему налоговых платежей в региональный бюджет после транспорта и промышленности, поэтому прозрачность лесопромышленного комплекса крайне важна.



«Запуск биржевых торгов – это первый шаг. Задача, стоящая перед нами в дальнейшем – создание на территории Приморского края лесопромышленного кластера, который объединит ведущие предприятия отрасли. Он определит перспективные промышленные центры на территории края и позволит привлечь инвесторов к созданию современных индустриальных лесопромышленных парков по глубокой переработке древесины, которые будут выполнять в том числе функцию специализированных транспортно-логистических хабов для реализации леса и лесоматериалов на биржевых торгах», – подчеркнул Александр Костенко.



На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже отмечают: план мероприятий, подготовленный в рамках реализации трехстороннего соглашения, предусматривает совместные проекты по реализации древесины на биржевых торгах в секции «Лес и стройматериалы» АО «СПбМТСБ», а также на электронной торговой площадке биржи.



В дальнейшем планируется организация в Приморье торгов лесоматериалами на экспорт, а также вывод на биржевые торги недревесных лесных ресурсов – дикоросов (ягоды, орехи, грибы и лекарственно-техническое сырье).



«В числе важнейших задач биржи при организации торгов – развитие прозрачного конкурентного рынка лесоматериалов, формирование независимых ценовых индексов, доступных продавцам, покупателям и государственным регуляторам. Мы надеемся, что развитие биржевой торговли позволит российским предприятиям получить справедливую цену на свою продукцию на внутреннем и экспортном рынках, перевести значительную долю лесного рынка в легальную сферу. Планируется, что биржевые индикаторы будут использоваться ФНС России, что позволит увеличить бюджетные поступления за счет организованной торговли», – отмечает управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.



Напомним, рабочая группа, ответственная за внедрение проектов по организации биржевой торговли в Приморье, была создана по поручению главы региона Андрея Тарасенко по итогам встречи руководителя края с лесопромышленниками в мае этого года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.