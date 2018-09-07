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Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" откроется 9 сентября
9 сентября в рамках IV Восточного экономического форума пройдет торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока». В открытии примет участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Участников и гостей ВЭФ-2018 ждет насыщенная культурная программа
На выставке будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности Дальнего Востока. На «Улице Дальнего Востока» будут представлены экспозиции субъектов Дальневосточного федерального округа, федеральных органов исполнительной власти.
«Мы хотим показать традиции, культуру, экономический потенциал каждого региона. Рассказать, что в каждом субъекте Российской Федерации на Дальнем Востоке живут талантливые трудолюбивые люди. Доказать, что мы любим Дальний Восток», - прокомментировал Юрий Трутнев.
Выставка «Улица Дальнего Востока» станет одним из ключевых событий культурной программы IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.
С 11 по 13 сентября выставка будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет «Социальным днем», в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15–16 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.
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