Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" откроется 9 сентября

9 сентября в рамках IV Восточного экономического форума пройдет торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока». В открытии примет участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Участников и гостей ВЭФ-2018 ждет насыщенная культурная программа

На выставке будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности Дальнего Востока. На «Улице Дальнего Востока» будут представлены экспозиции субъектов Дальневосточного федерального округа, федеральных органов исполнительной власти.



«Мы хотим показать традиции, культуру, экономический потенциал каждого региона. Рассказать, что в каждом субъекте Российской Федерации на Дальнем Востоке живут талантливые трудолюбивые люди. Доказать, что мы любим Дальний Восток», - прокомментировал Юрий Трутнев.



Выставка «Улица Дальнего Востока» станет одним из ключевых событий культурной программы IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.

С 11 по 13 сентября выставка будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет «Социальным днем», в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15–16 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.

Журнал "Дальневосточный капитал".