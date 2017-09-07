Приморье нуждается в объединении профессионалов-безопасников

До Владивостока добрался крупномасштабный в России форум в сфере информационной безопасности – КОД Информационной Безопасности, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Проект представляет собой самую обширную на постсоветском пространстве серию конференций по информационной безопасности, одна из которых состоялась в столице Приморья в отеле «Азимут» 7 сентября.

Несмотря на Восточный экономический форум (ВЭФ), который сосредоточил на своей площадке в кампусе ДВФУ большую часть делового сообщества Владивостока, на конференции собрались десятки профессионалов в сфере информационной безопасности региона. Перед ними выступили эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока. Среди них - Сергей Чекрыгин (Check Point, Москва), Дмитрий Иванов («Доктор Веб», Москва), Евгений Мардыко («Конфидент», Санкт-Петербург), Наталья Ким (Positive Technologies, Москва), Евгений Лужнов («Лаборатория Касперского», Москва), Петр Лебедев (ESET, Москва), Андрей Помешкин (Системы информационной безопасности, Новосибирск), Дмитрий Кандыбович (StaffCop, Новосибирск), а также Александр Павлов (Департамент комплексной безопасности ДВФУ).

Реанимировать среду

В ходе конференции выяснилось, что во Владивостоке отсутствует полноценное профессиональное сообщество в сфере информационной безопасности, где специалисты могли бы обмениваться опытом и давать советы бизнесу без какой бы то ни было коммерческой подоплеки. О проблеме заявила руководитель отдела продаж московской компании Positive Technologies в ДФО Наталья КИМ.

- Уже около 10 лет я работаю во Владивостоке и за это время успела отметить отсутствие здесь экспертного сообщества в сфере информационной безопасности, которое могло бы давать подсказки бизнесу без цели продать ему какой-либо новый продукт, - добавила КИМ. – В рамках такого сообщества специалисты могли бы совместно придумывать решения проблем, делиться опытом и таким образом двигать ИБ сферу региона вперед, повышать уровень информационной безопасности здесь. Пока что в Приморье сильно ощущается удаленность от центра России.

По словам участников конференции, самое продуктивное экспертное сообщество в сфере информационной безопасности сформировались в Иркутске. Однако директор Центра ИБ и ТСО департамента комплексной безопасности ДВФУ Александр ПАВЛОВ не согласен с тем, что во Владивостоке сфера ИБ сильно отстает от западной.

- Это полное заблуждение, - отметил Павлов. – Мне приходилось присутствовать на рекламных акциях западных компаний, которые, презентуя бизнесу свои «волшебные программы защиты информационной безопасности», утверждали что-то вроде «у нас, в европейской части России жизнь кипит, а вы тут – никто». Так вот, с этих акций гости региона нередко уходили обиженными: в нашем городе живут сильные безопасники, которые способны загнать в угол своими каверзными вопросами и профессиональными замечаниями кого угодно. Возможно, цельная среда в сфере ИБ в городе действительно отсутствует сегодня. Но несколько десятилетий назад она была, и ее необходимо реанимировать. Нужно вырабатывать политику информационной безопасности региона, делиться наработками, контактами.

«Бедный» тренд

Как отметили участники конференции, ключевой тренд в сфере ИБ в России сегодня – это отсутствие денег у потенциальных заказчиков услуг в лице бизнеса.

- Как было сказано «денег нет, но вы держитесь», так и получилось, - добавил менеджер по работе с партнерами компании Check Point Сергей ЧЕКРЫГИН. – Сегодня бизнес устал от того, что ему постоянно пытаются что-то, что называется, «втюхать». Он стал внимательнее относиться к рекламируемым продуктам и многие предупреждения со стороны специалистов ИБ воспринимает как всего на всего запугивание с целью выманить деньги. К примеру, угрозу для корпоративных систем со стороны тех же «шифровальщиков», которые вообще-то могут на часы и дни затормозить рабочий процесс, а значит - лишить компанию выручки. Основное требование со стороны бизнеса к специалисту ИБ сегодня – это короткие и эффективные предложения, прозрачные и понятные проекты, которые при этом будут стоить дешево и сердито.

В то же время сложность кибер-угроз постоянно повышается. По словам заместителя коммерческого директора ЦЗИ «Конфидент» Евгения МАРДЫКО, кибер-оружие – это реальное оружие, способное разрушить экономику предприятий и целых государств.

- Еще один важный тренд, с которым мы имеем дело сегодня, это снижение роли человека в работе систем и рост количества машинно-машинных коммуникаций в нашей повседневности, - отметил Мардыко. – Это то, с чем мы имеем дело сегодня, и то, за чем с каждым днем все сложнее уследить.

По словам экспертов, ежедневно в мире появляется около 360 тыс. новых угроз информационной безопасности. Причем, цель их разработчиков теперь – не взломать системы, а подстроить их под собственное управление ради собственной выгоды. Как добавили спикеры, во Владивостоке бизнес не до конца осознает важность обеспечения информационной безопасности предприятия. Нередко компании обращаются к безопасникам «с нуля», не имея ни какой-либо защиты, ни каких-либо представлений о том, какие продукты есть на этом рынке сегодня. На лицо и кадровый голод: высококвалифицированные выпускники университетов информационной безопасности все еще предпочитают уезжать на поиски работы в другие регионы в виду того, что компании здесь не в силах платить специалистам достойные деньги, в том числе из-за отсутствия понимания важности таких специалистов.

Досье «Золотого Рога»: «Код Информационный Безопасности» - международный проект, охватывающий 5 стран и 26 городов мира. В этом году Владивосток был включен в список городов проведения впервые. В числе постоянных спикеров «Кода ИБ» самые авторитетные в сфере ИБ эксперты: Алексей Лукацкий, Рустем Хайретдинов, Андрей Прозоров, Максим Степченков, Евгений Климов, Дмитрий Мананников и многие другие.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.