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Монголия готовится принять эстафету Международных спортивных игр "Дети Азии"

07 Сентября 2017, 17:41 | Приморье

Пресс-завтрак «VII Международные спортивные игры «Дети Азии» 2020 года в Улан-Баторе» прошёл в рамках III Восточного Экономического Форума

7 сентября во Владивостоке состоялся пресс-завтрак, организованный в рамках программы III Восточного Экономического Форума официальной делегацией Президента Монголии и Международными спортивными играми «Дети Азии». Организатором мероприятия выступило коммуникационное агентство «АГТ-Восток».


 

На встрече президента Монголии Халтмаагийна Баттулги с журналистами Дальнего Востока и федеральных изданий были затронуты вопросы подготовки к международным Играм «Дети Азии», которые пройдут в 2020 году в Улан-Баторе.

«Я хорошо знаю историю и значение Игр для развития детско-юношеского спорта в Азии. Сейчас век информатизации, значительно снизилось количество детей, занимающихся спортом. Уверен, Игры будут способствовать популяризации здорового образа жизни среди молодежи нашей страны», — сказал президент Монголии. «Кроме того, проведение Игр в Монголии станет импульсом к строительству новых спортивных объектов, инфраструктуры, увеличению туристического потенциала страны».

В своём выступлении президент международного комитета Игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко отметил важность вопросы подготовки кадров для экономики и спорта по стандартам WorldSkills, сделав акцент на грядущем Чемпионате мира WorldSkills Kazan-2019. WorldSkills Russia разработал национальную компетенцию "учитель физкультуры", и Монголия собирается способствовать ее продвижению на международный уровень, и включению в чемпионатную линейку WSI. Таким образом, оба проекта, Международные игры «Дети Азии» и WorldSkills сегодня синергично работают на благо граждан России и Монголии, сказал Дмитрий Глушко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Монголия  дети азии  вэф 



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