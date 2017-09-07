Приморье и "МегаФон" усиливают сотрудничество в сфере развития инфраструктуры связи

Администрация Приморского края и ПАО «МегаФон» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев и Директор Дальневосточного филиала «МегаФона» Андрей Левыкин в ходе работы Восточного экономического форума во Владивостоке.

Непременным условием для развития «цифровой экономики», «умных» сервисов на базе Интернета вещей (IoT), призванных вывести качество жизни жителей Приморского края на новый уровень, является развитая телекоммуникационная инфраструктура. В рамках Восточного экономического форума Администрация Приморского края и компания «МегаФон» подписали соглашение о взаимодействии в работе по социально-экономическому развитию Приморского края в части развития инфраструктуры связи в регионе.

Стороны договорились о совместной работе с целью создания наиболее благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и упрощении процесса развития инфраструктуры связи в Приморском крае. Между Администрацией Приморского края и оператором будет налажен обмен информацией с целью планирования развития инфраструктуры связи. Еще одним направлением взаимодействия станет проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Приморского края, в рамках публичных консультаций.

«О значимости развития «цифровой экономики» сейчас говорится на самом высоком уровне, эта тема стала одной из центральных на Восточном экономическом форуме, - отметил Андрей Левыкин. – «МегаФон» последовательно внедряет самые передовые технологии для развития инфраструктуры связи в Приморском крае. Пять лет назад Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке и одним из первых в России, где мы запустили сеть 4G/LTE. И сегодня наша технологическая и инфраструктурная база позволяет развивать в регионе самые современные цифровые сервисы, в том числе Интернет вещей (IoT). Среди примеров можно назвать опыт «Скорой помощи» во Владивостоке, которая развивает телемедицину с помощью M2M-технологий «МегаФона». Уверен, что наше взаимодействие с Администрацией Приморского края позволит еще более активно развивать современную инфраструктуру связи в регионе, тем самым способствуя повышению качества жизни жителей региона».

Досье "Золотого Рога": ПАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.