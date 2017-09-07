Инвесторы в Приморье не спешат за льготами

Налоговые и таможенные преференции для резидентов свободного порта Владивосток и ТОР начинают работать со скрипом

Прошло два года, как вступил в действие федеральный закон «О свободном порте Владивосток». Компании-резиденты смогли решить некоторые организационные вопросы, а вот налоговых льгот и преференций открытой таможенной зоны подавляющему большинству получить не удалось.

Статус резидентов СПВ получили 276 компаний с проектами на общую сумму капиталовложений более 325,3 млрд рублей (согласно данным на 31 августа 2017 года). Статус резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в Приморье получила 41 организация.

Серьезно ли сэкономил бизнес на налогах и воспользовался ли беспошлинным ввозом товаров, Деловая газета «Золотой Рог» спросила у самих резидентов и соответствующих государственных структур.

Очередь не занимать

Федеральная налоговая служба России летом этого года сформировала специальную памятку для бизнеса, где в который раз подтвердила, что для резидентов ставка налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога равна 0%.

В свою очередь, право на возмещение НДС резиденты Свободного порта и территорий могут реализовать в заявительном порядке до окончания камеральной налоговой проверки. Фактически возврат налога можно получить за несколько дней, а не ожидать 3 месяца, как устанавливает ст. 88 Налогового кодекса РФ.

Мониторинговое исследование, которое провела Деловая газета «Золотой Рог» среди резидентов СПВ, продемонстрировало, что не менее 40% компаний и ИП так и не приступили к своей деятельности и не имеют штата сотрудников, так как не воспользовались льготой по социальным взносам. Закон позволяет резидентам СПВ и ТОР уплачивать взносы за сотрудников организаций или наемных работников для ИП в размере 6% за обязательное пенсионное страхование, 1,5% - за обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 0,1% - на обязательное медицинское страхование.

Более актуальные данные Управления ФНС России по Приморскому краю позволяют говорить, что в 2017 году резиденты стали реализовывать проекты, получать прибыль, проводить внешнеторговые операции (обращаются за возвратом НДС) и выплачивать зарплату сотрудникам, но пока это не меняет картину в целом.

Так, за 1 полугодие 2017 года только 5 резидентов ТОР и 23 резидента СПВ заявили льготы по налогу на прибыль организаций на общую сумму 115,1 млн рублей, в том числе в краевой бюджет – 97,5 млн рублей. Льготу по налогу на имущество организаций в 2017 году заявили 5 резидентов ТОР и 13 резидентов СПВ. Общая сумма льгот составила более 172,6 млн рублей. Кроме того, льготы по земельному налогу за 2016 год на сумму 2 млн рублей заявили 4 резидента ТОР и 5 резидентов СПВ.

Резиденты рассказывают, что льготами воспользоваться не получается: землю получить возможности нет, особенно если участок под проект находится в ведении Министерства обороны РФ. Налог на имущество не актуален, пока предприятие не приобрело оборудование или не построило здание. Возврат НДС пока слабо реализуем, так как не прописан механизм выдачи гарантий от Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ). Предполагается, что она будет дешевле, чем банковская (лишь 1% от общей суммы возврата), и не потребует залога от резидента.

Иллюзий нет

По словам генерального директора ООО «Галф Восток» Елены СНУРНИЦЫНОЙ, воспользоваться льготами предприятию, планировавшему заниматься ремонтом, техническим обслуживанием и сборкой крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров для перевозки скоропортящихся грузов, пока не удалось. Нужно составить дополнительное соглашение с управляющей компанией (КРДВ). Подача деклараций по льготному зачислению социальных взносов также не увенчалась успехом. Налоговая инспекция забросала компанию уточняющими письмами, поэтому деятельность в режиме свободного порта пока не ведется.

По мнению председателя НП «Лига финансовых институтов» Александра ИВАШКИНА, в большинстве своем заявленные и осуществляемые проекты резидентов ТОРов и СВП не предполагают создания на территории производств, обеспечивающих конкурентоспособность на внешних рынках. В основном это комплексы портовой, бункеровочной и логистической инфраструктуры, переработки рыбы, продуктов питания и выращивания сельхозкультур.

«По большому счету дальневосточные интересы в этих проектах весьма «рыхлые», т.к. бизнес в ТОРах увидел для себя прежде всего налоговые и таможенные преференции, но, опять же, особой активности среди резидентов нет, так как ни льготами по налогам не пользуются толком, ни зоны таможенные не оборудуют», - говорит эксперт.

В УФНС России по Приморскому краю таким образом объясняют затяжной путь, который ведет резидентов к использованию налоговых льгот. На первоначальном этапе своего развития резиденты несут текущие и капитальные затраты и отражают убытки и поэтому не все используют право на льготу по налогу на прибыль организаций или по налогу на имущество, до тех пор пока основные фонды не будут введены в эксплуатацию.

Президент группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО рассказывает, что для резидентов сейчас особенно актуальна льгота, связанная с фондом оплаты труда (ФОТ). «У налоговой службы и тени сомнения не возникло, принимать ли соответствующие декларации, учитывающие льготы по социальным взносам, от ТРК «Приморское кольцо», ГК «Сумотори». Поэтому считаю, что так называемая «дорожная карта» для получения налоговых и таможенных льгот абсолютно понятна и осуществима. Конечно, если резидент вносит изменения в прежние договоренности: направление деятельности компании, график реализации проекта, суммы инвестиций, набор персонала и т.д., то, действительно, с КРДВ необходимо подписать дополнительное соглашение. Это вполне справедливо», - полагает бизнесмен.

По словам директора марикультурного хозяйства «СиЛайф» Елены ГУБИНОЙ, льготы по социальным взносам предприятие-резидент получает без каких-либо проблем. Более того, стало заметно более лояльным отношение налоговой службы к циклу производства, которое установлено на морских огородах, в итоге прежние проверки и вопросы сошли на нет. Но одним из самых больных остается земельный вопрос, который с помощью КРДВ решить так и не удалось. Пришлось самостоятельно отстаивать свои права в суде в течение двух лет. Именно потому иллюзий о поддержке со стороны государственных структур компания уже не питает. В этом году ООО «СиЛайф» планирует получить первый доход, но до прибыли еще далеко, а значит, и до льготы по налогу на прибыль.

Все дело в заборе

Компании также не до конца понимают, как пользоваться свободной таможенной зоной. Хотя Дальневосточная и Владивостокская таможни регулярно разъясняют особенности ее функционирования.

Наиболее запутанной осталась проблема установки закрытой таможенной зоны (ЗТК). Чтобы получить льготы при оплате таможенных пошлин товара, каждый резидент должен огородить ЗТК (а именно территорию своего предприятия) 2,5-метровым забором. В 2016 году желающих установить ограждения не нашлось.

В 2017 году в регионе деятельности ДВТУ резидентами свободного порта созданы всего две ЗТК (в Находке и в Уссурийске) и одна ЗТК создана резидентом ТОР (завод «Звезда»). «Звезда», кстати, установила на четыре дня забор в 100 м для оформления беспошлинно крана, а затем демонтировала его. Закон это позволяет.

По словам Виталия Веркеенко, компания «Юбо-Сумотори» планирует установить ЗТК на своей территории до конца этого года.

Надо обратить внимание, что зона таможенного контроля – это реальная, физическая территория, которая, согласно приказу ФТС № 53Н, должна быть обнесена 2,5-метровым забором с установкой точек контроля, где должны быть шлагбаумы, весы, подъемно-разгрузочные механизмы и т.д. Сейчас на смену данному приказу вышел другой подзаконный акт, приказ ФТС № 111Н, который несколько упрощает создание зон ЗТК для сельхозпредприятий.

«Кстати, мы обращались с просьбой облегчить подобный режим и для туристических объектов, которые, к сожалению, такое послабление не получили. В принципе и это уже хорошо. Как можно обнести забором 1 тыс. га - территорию, где работает в поле комбайн?» - говорит Виталий Веркеенко.

Минимальная стоимость обустройства такой зоны для резидента СПВ может составить 7 млн рублей, тогда как для получения статуса резидента СПВ достаточно инвестиций в проект 5 млн рублей за три года. Подобный казус с забором волнует и марикультурные хозяйства. Елена Губина отмечает, что только в этом году ФТС издала приказ о том, что акватория морской фермы не должна огораживаться забором. Остается вопрос к Минвостокразвитию, которое так и не решило проблему включения акваторий, где размещены гидротехнические объекты резидентов, в территорию свободного порта Владивосток.

Яна МАЛЬЦЕВА.