Администрация Приморья и железнодорожники узаконили отношения

Во Владивостоке подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии холдинга «Российские железные дороги» и администрации Приморского края. Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Соглашение, которое будет действовать до конца 2019 года, определяет общие направления совместной деятельности и призвано способствовать реализации государственной политики на железнодорожном транспорте, его эффективному функционированию в Приморском крае, наиболее полному удовлетворению потребностей региона в перевозках грузов и пассажиров.

ДВЖД вносит весомый вклад в развитие края. За 2016 год налоговые платежи в региональный и местные бюджеты составили 2,4 млрд рублей, что в 1,3 раза больше, чем в 2015 году. Только за семь месяцев текущего года платежи в бюджет края составили 1,7 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду более чем на 20%.

- По программе ОАО «РЖД» плановый размер инвестиций на развитие инфраструктуры в Приморье на период 2017-2019 годов составит 28 млрд рублей, в том числе в 2017 году выделено 8,2 млрд руб. Одним из крупных проектов является развитие железнодорожных станций Находка-Восточная и Уссурийск, - отметил начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

Он также отметил, что по согласованию с администрацией Приморского края продолжается модернизация Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги. Работы проходят без закрытия движения грузовых поездов в 15-часовые технологические «окна». В 2016 году были выполнены строительно-монтажные работы на сумму 315,6 млн рублей, за 8 месяцев текущего года - на 430,6 млн рублей. Ввод тоннеля в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2018 года.

Евгений СИДОРОВ.