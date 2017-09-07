В столице Приморья - большой ремонт дорог

В приморской столице продолжаются работы по ремонту дорог и благоустройству города. Так, работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ведутся сразу по нескольким адресам.

Завершены основные дорожные работы на участке улицы Светланской – от Луговой до Гайдамака: здесь установлены новые бордюры, 86 смотровых колодцев инженерных коммуникаций и 18 дождеприемных решеток, уложены щебеночное основание и два слоя асфальтобетона.

Идут работы и на улице Всеволода Сибирцева: здесь рабочие сняли фрезой деформированное покрытие, провели работы по устройству тротуара. В ближайшее время будет проведена укладка двух слоев асфальта – выравнивающего и верхнего щебеночно-мастичного, который обеспечит повышенную прочность дороги.

На улице Фадеева также завершают процесс укладки выравнивающего слоя асфальтобетона, а на Верхнепортовой – верхнего щебеночно-мастичного. На улице Гоголя проведены работы по устранению промоин, просадок, скоро начнется укладка нового асфальтобетона. На Народном проспекте идут работы по установке дорожных и тротуарных бортовых камней, ремонт тротуаров. В сентябре здесь также будет уложено два слоя нового асфальта.

На улице Выселковой идет замена бортового камня с целью восстановления высотных отметок перед устройством выравнивающего слоя. Завершены работы по устройству дорожной одежды и укладке нового асфальтобетона на Корабельной Набережной. Отремонтирован участок на проспекте 100-летия Владивостока – от стадиона «Строитель» до улицы Фирсова.

Работы ведутся как в дневное, так и в ночное время.

Светлана СМИРНОВА.