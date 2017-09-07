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Необыкновенная красота появилась во Владивостоке
В краевом центре, на Корабельной Набережной завершены работы по созданию нового сквера. Город получил по-настоящему изысканную общественную площадку – уютную и зеленую. Теперь это единое пространство, соединенное со сквером Невельского на Светланской.
Первая часть сквера появилась еще в прошлом году, когда здесь была установлена скульптура основателю дзюдо в России Василию Ощепкову и японским мастерам боевых искусств. В этом году этот городской уголок еще больше преобразился.
По заказу администрации Владивостока здесь проведен огромный объем работ. Тротуар оформлен гранитной плиткой и строительным камнем златолитом. Возведена подпорная стена из натурального природного камня протяженностью 40 метров, капитально отремонтирована лестница к улице Светланской, проложен подземный кабель и установлены восемь новых светильников.
Настоящее мастерство проявили специалисты по ландшафтному дизайну: в сквере созданы клумбы и организован небольшой сад с восточными мотивами, где высадили растения, популярные как в Японии, так и в России. Среди них саженцы декоративной яблони, тиса, клена остролистного, азалии, можжевельника, гортензии, различных пород ели, сосны и т.д. - всего около 40 видов различных растений.
Возможность создания сквера появилась во Владивостоке в рамках муниципальной программы и благодаря федеральному проекту «Формирование современной городской среды».
Светлана СМИРНОВА.
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Комментарии
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НКВД20:14, 07.09.2017#
Родина мать высоко оценила заслуги Василия Ощепкова. В ночь с 1 на 2 октября 1937 года был арестован. Ощепков умер в камере Бутырской тюрьмы 10 октября — по официальной версии от "сердечного приступа". Сердечный приступ возникал у арестованных в Бутырке после внезапного броска головы в табуретку.
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