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В Приморье хотят создать сельхозбиржу
Площадку для аукционных торгов сельскохозяйственной продукцией планируют организовать в Приморье. Об этом стало известно на встрече вице-губернатора Дениса БОЧКАРЕВА с предпринимателями.
В ходе встречи участники поднимали вопрос реализации сельхозпроизводителями продукции растениеводства, в частности сои. По словам директора ООО «Черниговский продукт» Кирилла ХИЖИНСКОГО, сейчас закупщики являются монополистами.
«Аукционные торги позволят определить справедливую цену и продавать качественную приморскую продукцию в другие регионы страны и за рубеж», – добавил Кирилл Хижинский.
Вице-губернатор Денис Бочкарев отметил, что в крае уже проводятся аукционы по реализации рыбы, и поручил проработать вопрос по созданию сельхозбиржи.
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