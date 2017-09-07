В Приморье хотят создать сельхозбиржу

Площадку для аукционных торгов сельскохозяйственной продукцией планируют организовать в Приморье. Об этом стало известно на встрече вице-губернатора Дениса БОЧКАРЕВА с предпринимателями.

В ходе встречи участники поднимали вопрос реализации сельхозпроизводителями продукции растениеводства, в частности сои. По словам директора ООО «Черниговский продукт» Кирилла ХИЖИНСКОГО, сейчас закупщики являются монополистами.

«Аукционные торги позволят определить справедливую цену и продавать качественную приморскую продукцию в другие регионы страны и за рубеж», – добавил Кирилл Хижинский.

Вице-губернатор Денис Бочкарев отметил, что в крае уже проводятся аукционы по реализации рыбы, и поручил проработать вопрос по созданию сельхозбиржи.