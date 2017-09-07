Жительница Владивостока подарила городу детсад

Людмила КАРИЦКАЯ решилась передать городу Владивостоку необычный дар - свой знаменитый на всю страну детский сад «Искорка», что на улице Давыдова в районе Второй речки. Она передает его в муниципальную собственность.

Дар, надо сказать, непростой. Речь идет не о недвижимости и даже не о собственности. А о системе воспитания здорового и развитого поколения. Ее создали Карицкая и ее коллеги. Звание заслуженного учителя России Людмила Иосифовна не «высидела» в кабинетах, ее трудами в советское время открывались, обустраивались и завоевывали любовь родителей несколько детских учреждений, имевшие номера 136, 158 и 180. Первый же открытый ее детсад побывавшие в нем журналисты краевой газеты «Красное знамя» сравнили с «пасхальным яичком». Людмила Иосифовна скоро стала известна среди коллег как новатор. Последний детсад, который она возглавила в 1977 году, принадлежал крупному оборонному заводу «Изумруд». И у нее появилась возможность осуществить фантастическую по тем временам идею - отстроить для детишек оздоровительный комплекс.

Карицкая была убеждена в том, что основой нормального развития ребенка является его здоровье. Поэтому в детском учреждении были созданы условия санаторного типа: занятия в бассейне, сауна с травяной ингаляцией, кислородные коктейли и чай с травами (фитотерапия), физкультура в тренажерном зале и на свежем воздухе, пробежка по улице, дыхательная гимнастика. Весь участок вокруг сада стал утопать в хвойных деревьях, кустарниках и цветах. Среди мальчиков и девочек, прошедших «школу» Карицкой, практически нет астматиков, они редко болеют, отличаются более устойчивой психикой.

Сегодня уроками английского языка, изобразительного искусства, устной речи в детском саду никого не удивишь. Но в детском саду № 180 этим стали заниматься задолго до всеобщего бума. Педагоги этого детского сада всегда гордились своими воспитанниками: в общеобразовательных школах их дети учились только на «хорошо» и «отлично», их отличали дисциплина и хорошие манеры, как правило они еще дополнительно занимались в различных кружках и спортивных секциях, художественных и музыкальных школах. Воспитанники Карицкой нередко потом оказывались лидерами, людьми с активной жизненной позицией.

За долгие годы в детсаде сложился уникальный коллектив: это методист Ольга Николаевна ПОДВИГ, воспитатели Нина ВЕЛИГУРСКАЯ, Елена БОРОДКИНА, Ольга БЕЛОУСОВА, главный бухгалтер Валентина ПЕСЦОВА, заведующая хозяйством Марина ВРИЧАН и другие. К Карицкой чадолюбивые родители везут из всех районов города своих малышей, хотя детские сады есть прямо под окнами родного дома.

Так почему же Людмила Карицкая решила отдать свое детище? Она посчитала, что город сохранит и защитит то, что она создала, наработала за шесть десятилетий. А защищать есть от кого: к ее «предприятию» проявляют все больший интерес коммерческие организации, отнюдь не связанные с воспитанием детей. В своем ходатайстве она писала: «…уверена, что государственные люди не допустят его отчуждения в какие-либо структуры, не связанные с дошкольным образованием, а также сохранят коллектив и его лучшие традиции и начинания».

Людмиле Иосифовне уже за восемьдесят. И она верит, что созданный ею уникальный воспитательный проект город не профукает. И не низведет до «скучного» стандарта.

Марина САВЧЕНКО.