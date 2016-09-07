В Приморье логистика стремится к стилю hi-tech

Развитие электронной торговли как меры стимулирования торгово-экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии обсудили участники Совета по экономике в рамках Саммита стран СВА. С докладом от Приморского края выступила первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Елена ЯСКЕВИЧ. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

«Во-первых, необходимо обеспечить успешное становление и развитие особых экономических режимов, созданных в Приморском крае, и сформировать благоприятные условия для привлечения частного капитала в экономику региона. Во-вторых, необходимо противостоять негативным последствиям, вызванным внешнеэкономическими условиями», - расставила акценты Елена Яскевич.

Как подчеркнула представитель агентства, в решении поставленных задач немаловажную роль играют современные способы оформления грузов, проходящих через государственную границу, которые позволяют минимизировать сроки таможенных операций. Это обусловлено важностью места логистического направления в экономическом развитии Приморского края.

«В первом полугодии 2016 года в регионе оформлено 89 тысяч деклараций на товар, из них 42% было выпущено в день регистрации, 33% - в течение следующего дня. Эти цифры свидетельствуют о существенном улучшении процедур, связанных с оформлением грузов в таможенных органах», - отметила заместитель руководителя агентства.

Сегодня таможенными службами используется ряд технологий, позволяющих сократить сроки обработки грузов. К ним относятся технология автоматической регистрации деклараций на товары и их автоматического выпуска, технология удаленного выпуска товаров, предварительного информирования, электронного транзита, взаимодействия между таможенными органами и организациями, предоставляющими услуги по временному хранению товаров, а также тестирование информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.

«В настоящее время все этапы таможенного оформления товаров и транспортных средств уже автоматизированы. В результате реализации обозначенных мер время непосредственного общения с участниками экономической деятельности будет сведено к минимуму, а вся обработка документов будет проходить в ускоренном режиме. Как итог, доставка грузов из Китая в Москву через Владивосток будет занимать от 23 до 30 суток с момента загрузки контейнера на борт судна», - акцентировала Елена Яскевич.

Успешный опыт в данной сфере имеет Хасанская транспортная компания. В настоящее время в поселке Краскино создается бондовая зона с бондовыми складами. Начало строительства намечено на конец 2016 года. Кроме того, в качестве второго направления деятельности Хасанская транспортная компания рассматривает возможность осуществления также и обратных отправлений - из России в КНР.

По мнению представителя Приморья, развитие новых форм ведения бизнеса, в том числе с использованием виртуального пространства, имеет хорошие перспективы.

«Мы готовы поддерживать все начинания наших партнеров из СВА в развитии сотрудничества в данной сфере», - резюмировала Елена Яскевич.

Отметим, 21-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии «Новая форма, новые возможности, новый старт» прошел в Китае. Деловая программа включила конференцию губернаторов, конференцию СМИ, форум окружающей среды, осмотр зоны свободной торговли и другие мероприятия.

Кстати, финансовую модель строительства международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» обсудили с китайскими инвесторами на втором Восточном экономическом форуме. Параллельно будет продолжаться строительство составных частей МТК. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ по итогам рабочего визита в Приморье.

На днях утром полпред и глава края в торжественной обстановке открыли участок автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный, входящей в международный транспортный коридор «Приморье-1».

«Работы впереди много. Сейчас нужно решить вопрос по финансированию строительства, по итогам поездки попрошу Минвостокразвития, Минтранс принять решение о дальнейшем строительстве, определить источник финансирования. Останавливаться стройка не должна», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Как подчеркнул губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, все инфраструктурные проекты, как в данном случае, требуют особого порядка финансирования.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.