www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В Приморье логистика стремится к стилю hi-tech

07 Сентября 2016, 17:00 | Приморье

Развитие электронной торговли как меры стимулирования торгово-экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии обсудили участники Совета по экономике в рамках Саммита стран СВА. С докладом от Приморского края выступила первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Елена ЯСКЕВИЧ. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

«Во-первых, необходимо обеспечить успешное становление и развитие особых экономических режимов, созданных в Приморском крае, и сформировать благоприятные условия для привлечения частного капитала в экономику региона. Во-вторых, необходимо противостоять негативным последствиям, вызванным внешнеэкономическими условиями», - расставила акценты Елена Яскевич.

Как подчеркнула представитель агентства, в решении поставленных задач немаловажную роль играют современные способы оформления грузов, проходящих через государственную границу, которые позволяют минимизировать сроки таможенных операций. Это обусловлено важностью места логистического направления в экономическом развитии Приморского края.

«В первом полугодии 2016 года в регионе оформлено 89 тысяч деклараций на товар, из них 42% было выпущено в день регистрации, 33% - в течение следующего дня. Эти цифры свидетельствуют о существенном улучшении процедур, связанных с оформлением грузов в таможенных органах», - отметила заместитель руководителя агентства.

Сегодня таможенными службами используется ряд технологий, позволяющих сократить сроки обработки грузов. К ним относятся технология автоматической регистрации деклараций на товары и их автоматического выпуска, технология удаленного выпуска товаров, предварительного информирования, электронного транзита, взаимодействия между таможенными органами и организациями, предоставляющими услуги по временному хранению товаров, а также тестирование информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.

«В настоящее время все этапы таможенного оформления товаров и транспортных средств уже автоматизированы. В результате реализации обозначенных мер время непосредственного общения с участниками экономической деятельности будет сведено к минимуму, а вся обработка документов будет проходить в ускоренном режиме. Как итог, доставка грузов из Китая в Москву через Владивосток будет занимать от 23 до 30 суток с момента загрузки контейнера на борт судна», - акцентировала Елена Яскевич.

Успешный опыт в данной сфере имеет Хасанская транспортная компания. В настоящее время в поселке Краскино создается бондовая зона с бондовыми складами. Начало строительства намечено на конец 2016 года. Кроме того, в качестве второго направления деятельности Хасанская транспортная компания рассматривает возможность осуществления также и обратных отправлений - из России в КНР.

По мнению представителя Приморья, развитие новых форм ведения бизнеса, в том числе с использованием виртуального пространства, имеет хорошие перспективы.

«Мы готовы поддерживать все начинания наших партнеров из СВА в развитии сотрудничества в данной сфере», - резюмировала Елена Яскевич.

Отметим, 21-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии «Новая форма, новые возможности, новый старт» прошел в Китае. Деловая программа включила конференцию губернаторов, конференцию СМИ, форум окружающей среды, осмотр зоны свободной торговли и другие мероприятия.

Кстати, финансовую модель строительства международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» обсудили с китайскими инвесторами на втором Восточном экономическом форуме. Параллельно будет продолжаться строительство составных частей МТК. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ по итогам рабочего визита в Приморье.

На днях утром полпред и глава края в торжественной обстановке открыли участок автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный, входящей в международный транспортный коридор «Приморье-1».

«Работы впереди много. Сейчас нужно решить вопрос по финансированию строительства, по итогам поездки попрошу Минвостокразвития, Минтранс принять решение о дальнейшем строительстве, определить источник финансирования. Останавливаться стройка не должна», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Как подчеркнул губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, все инфраструктурные проекты, как в данном случае, требуют особого порядка финансирования.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: инвестиционное агентство  логистика 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Prescilla1213:58, 09.09.2016#

    I'm using the Emini S&P Trading Secret method and cannot say enough good things about this program. I love trading Emini S&P, it's way better than stocks if you ask me. Google Emini S&P Trading Secret to learn more.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru