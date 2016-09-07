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Во Владивостоке алмазы пошли с молотка
На одной из ключевых сессий ВЭФ состоялась презентация Евразийского Алмазного центра, созданного во Владивостоке, кроме того компания «АЛРОСА» подвела итоги своего первого аукциона по продаже алмазов и бриллиантов.
Центр позволит объединить во Владивостоке специализированные компании алмазно-бриллиантовой отрасли, а именно: компании по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, геммологические лаборатории, банки, страховые компании, профильных перевозчиков, а также государственные структуры - федеральные таможенные службы РФ и органы государственного контроля. Аукционная площадка является составной частью Евразийского алмазного центра.
В рамках Восточного экономического форума АЛРОСА провела открытый аукцион алмазного сырья и бриллиантов. Поддержку в его проведении компании оказал Сбербанк.
На торги были выставлены 19 алмазов специальных размеров с массой от 14 до 402 карат, и общей массой 1098,53 карата, и 23 бриллианта общей массой 136 карат, размер самого крупного составил 40,25 карата. Накануне аукциона весь товар был доставлен во Владивосток, здесь потенциальные покупатели смогли с ним ознакомиться.
За подведением итогов аукциона наблюдали журналисты. Были проданы все лоты, и все с превышением начальной цены. Самым дорогим оказался лот №3. На нем был представлен самый крупный алмаз, выставленный на аукционе, массой 401,97 карата, его аукционная цена достигла $3 млн 50 тыс. Некоторые лоты были проданы с двукратным превышением цены.
- Мы удовлетворены результатами первого аукциона во Владивостоке, - сказал на брифинге президент компании Андрей ЖАРКОВ. – В аукционе на покупку алмазов участвовало 27 компаний, на покупку бриллиантов - 25 компаний. Это компании из разных стран: Китая, Индии, Бельгии, США, России. Такие аукционы должны стать здесь регулярными.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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