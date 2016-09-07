Инвесторы ВЭФ просят зонтик

Доступ инвесторов к сырьевым ресурсам Дальнего Востока должен быть обусловлен обязательствами по переработке, заявил президент РФ Владимир ПУТИН, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

«Нужно связать доступ к нашим природным ресурсам с инвестициями в их переработку. И прошу правительство разработать и реализовать такой механизм для Дальнего Востока. Подход должен быть очень простым: хочешь получить преимущественное право пользования сырьем, морской аквакультурой, морскими участками, осваивать месторождения - строй перерабатывающие заводы, приноси технологии, создавай новые рабочие места и высокую добавленную стоимость», - добавил глава российского государства.

Одновременно Путин предложил партнерам из Японии, Южной Кореи, Китая и других стран подумать о формировании совместных инвестиционных платформ, которые могли бы сосредоточиться на финансировании проектов в сельском хозяйстве, промышленности, сфере высоких технологий, в области освоения природных ресурсов.

Сегодня главным инвестором в российский Дальний Восток выступает Китай, при этом на форуме бизнесмены из Поднебесной сетовали на слабость инфраструктуры, дороговизну перевозок, отсталые технические стандарты и низкую эффективность административного управления в регионе.

Стоит отметить, что, несмотря на то что с запуска свободного порта и первых территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке прошел уже год, в Азии мало что знают о новых инструментах. Так, генеральный директор японской Iida Group Holdings Co Ёити НИСИКАВА заявил, что местную дочернюю компанию планируется зарегистрировать как резидента ТОР «Владивосток», которой не существует в реальности.

Г-н Нисикава отметил недостаток открытой информации о ведении бизнеса в России, недостаточность прозрачности ведения бизнеса и необходимость быстрого оформления документации. «Мы собираемся регистрировать местную дочернюю компанию как резидента ТОР «Владивосток», но я до сих пор не видел никакой печатной информации», - сказала глава Iida Group.

Деловая газета «Золотой Рог» представляет наиболее интересные проекты ВЭФа.

Арабский акцент «Суммы»

Группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, похоже, определилась с инвестором по развитию проекта «Большой порт Зарубино», включая транспортные подходы, - им станет DP World (DPW, принадлежит правительству ОАЭ). На площадке ВЭФа стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает их готовность рассмотреть возможность совместных проектов в различных областях портовой, транспортной и логистической инфраструктуры.

«Сумма» и DP World намерены обмениваться технологическим и логистическим опытом в управлении портовыми активами, в том числе в режиме «свободного порта», а также совместно развивать высокотехнологичные методы доставки и обработки грузов и пассажиров в направлении морских портов. Меморандум будет действовать в течение пяти лет.

«Мы приветствуем решение DP World стать нашим ключевым партнером в свободных экономических зонах. Убежден, что совместное внедрение решений в свободных портах в перспективе значительно повлияет на ландшафт торговых потоков», - отметил председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов.

В свою очередь подписавший документ председатель совета директоров и генеральный директор DP World Султан Ахмед БЕН СУЛЕЙМ напомнил, что его группа имеет сеть из 77 морских и сухих портовых терминалов на шести континентах, а также другие международные активы.

Досье «ЗР»: Группа «Сумма» реализует проект по строительству специализированных перегрузочных комплексов в морском порту Зарубино в бухте Троицы (Приморский край). На площадке планируется возвести зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы. Кроме того, проект предусматривает развитие железно- и автодорожной, а также энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Предполагается, что порт будет переваливать грузы из северо-восточных провинций КНР в южные, а также часть экспорта российского зерна. Объем инвестиций оценивается более чем в 200 млрд рублей.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», группа «Сумма» также планирует привлечь DP World Russia (20% - у РФПИ, 80% - у DP World) в качестве соинвестора в проект строительства угольного терминала «Север» в порту Восточном.

Приморье удобрят аммиаком и карбамидом

ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (принадлежит «Национальной химической группе» Аркадия РОТЕНБЕРГА) на полях ВЭФа подписал со структурами японской Toyo и южнокорейской Hyundai контракт на строительство завода минудобрений в поселке Козьмино Находкинского округа. Строительство начнется в следующем году.

Соглашения подписаны с Hyundai Engineering, Hyundai Engineering & Construction, Toyo Engineering Construction и проектно-сервисной Toyo Engineering Corp. на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса.

Досье «ЗР»: «Национальная химическая группа» (НХГ) зарегистрирована в октябре 2011 года. Структурам Аркадия Ротенберга также принадлежит 79% акций завода по производству азотных и сложных удобрений ОАО «Минудобрения» (Россошь). Проект строительства «Находкинского завода минеральных удобрений» предусматривает создание комплекса мощностью 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. На проектную мощность производство должно выйти в 2021 году. В начале сентября «Газпром межрегионгаз» и «Национальная химическая группа» подписали 20-летний контракт на поставку газа для завода. Поставки газа начнутся в 2019 году и с 2021 года составят 3,15 млрд кубометров в год. Срок действия контракта - 20 лет. Затянувшиеся переговоры о поставках газа не давали положить начало строительству завода.

Ранее Ротенберг говорил, что изначально в проект планировалось привлечь японские компании, которые обладают необходимыми технологиями и готовы покупать производную производственного процесса - метанол.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта строительства Находкинского завода минеральных удобрений (включая объекты внешней инфраструктуры) оценивается более чем в 400 млрд рублей.

В настоящее время ЗАО «Национальная химическая группа» ведет переговоры с южнокорейскими и китайскими банками о получении кредита в размере $4,6 млрд на строительство комплекса.

В свою очередь, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, структура ВЭБа) рассматривает возможность вложений до 5 млрд рублей в проект. Фонд и НХГ заключили на полях ВЭФа соответствующий меморандум о совместной работе. ФРДВ рассматривает собственное участие в проекте в форме акционерного или долгового капитала.

Корейцы поделятся технологиями для верфи «Звезда»

«Роснефть» и южнокорейская Hyundai создают совместное предприятие по производству танкеров на газомоторном топливе.

«Создается совместное предприятие с Hundai по проектированию и производству крупнотоннажных танкеров типа «Афрамакс» на газомоторном топливе», - сказал глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН на полях ВЭФа.

К 2020 году при прохождении определенных каналов и проливов будут действовать особые требования к танкерам. «Если бы мы не сделали это (подписали соглашение. – «ЗР») сейчас, то потом было бы сложно обеспечивать транспорт углеводородов», - пояснил Сечин.

Соглашение о создании СП при поддержке «Роснефти» подписано между ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (включает верфь «Звезда» и еще ряд предприятий) и Hyundai Heavy Industries. Документ определяет основные принципы организации взаимодействия между участниками СП, а также график его формирования при соблюдении всех необходимых корпоративных процедур.

Российская сторона будет владеть контрольным пакетом создающегося СП. Hyundai Heavy будет обеспечивать проектную часть, инфраструктуру, компетенции и кадры. Строительство танкеров на новом предприятии должно начаться до 2020 года.

Во Владивостоке будут производить автомобильные двигатели

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (CП российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Company) подписало на полях ВЭФа специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке в 2018 году завода автодвигателей производительностью 50 тыс. единиц в год.

Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ и старший вице-президент компании Mazda Motor Corporation Юджи НАКАМИНЕ.

Производство двигателей начнется в конце 2018 года, корпус завода будет построен на территории СП во Владивостоке.

Контракт также предполагает, что РФ гарантирует ООО «МСМР» неизменность условий ведения бизнеса и преференции со стороны государства.

Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года. По условиям контракта автопроизводитель принимает на себя обязательства построить производственные мощности на своем предприятии во Владивостоке. Двигатели, которые будут выпускаться заводом, предназначены для экспорта и оснащения моторных транспортных средств, производимых СП.

Как отмечают в Минпромторге, подписание специального инвестиционного контракта «стало ключевым фактором при принятии Mazda Motor Corporation решения об организации двигателестроительного производства в России».

Досье «ЗР»: ООО «МСМР» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили двух моделей: Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - более 500 человек. На данный момент автозавод произвел уже более 100 тыс. автомобилей.

Приморская кукуруза будет захватывать японский рынок

Группа компаний «Русагро» (один из ведущих агрохолдингов РФ) планирует в этом году поставить в Японию через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, контролируется группой «Сумма») 60 тыс. тонн кукурузы.

«Это прекрасная возможность завоевать японский рынок. Восточная Азия - это не только Китай и не только Япония, это самый хороший регион для того, чтобы развивать свое производство», - сообщил на полях ВЭФа генеральный директор группы Максим БАСОВ.

Отвечая на вопрос, что для компании предпочтительнее экспортировать - сырье или готовую продукцию, Басов заявил, что «всегда выгодно создавать стоимость».

«И мы ее создаем. Наша стратегическая задача заключается в том, чтобы все сырье перерабатывать в готовую продукцию и продавать. В Китай это выгодно делать еще и потому, что там есть проблема отравления некачественными продуктами, а то, что поступает из России, является чистой продукцией. Поэтому там наш продукт продается с премией. Поэтому выгоднее его перерабатывать здесь, упаковывать и под российскими брендами продавать в Китай. Что мы сегодня и делаем», - подчеркнул глава «Русагро».

В развитии этого направления компания рассчитывает в основном на собственные средства. «Китайцы пока не очень готовы, это очень осторожные люди, они долго думают, долго присматриваются. Мы сейчас рассматриваем возможность партнерства с китайцами только в тех отраслях, где нам нужна административная поддержка, например - по открытию рынка мяса, мы ведем переговоры с китайцами, но не для того, чтобы получить деньги, а для того, чтобы получить стратегических партнеров по дистрибуции. Я уверен, что таких партнеров мы найдем», - сказал Максим Басов.

«Русагро» уже год поставляет в Китай растительное масло с ООО «Приморская соя» (Уссурийск), готовит поставки маргарина.

Всего группа «Русагро» планирует за шесть лет инвестировать 70 млрд рублей на Дальнем Востоке. Группа уже строит крупный свиноводческий комплекс в Приморье проектной мощностью 300 тыс. тонн продукции в год. Предполагается, что значительная часть свинины будет экспортироваться. «Русагро» также владеет сельхозземлями в Приморье и планирует увеличить земельный банк в регионе до 120 тыс. га. Первые 26,5 тыс. га компания приобрела в 2014 году. В структуре посевов 79% приходится на сою, 21% - на кукурузу. Кроме того, в Приморье «Русагро» принадлежит масложировой комбинат.

Досье «ЗР»: Группа «Русагро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. «Русагро» также владеет сельхозземлями в Приморье и планирует увеличить земельный банк в регионе до 120 тыс. га.

На полях ВЭФа «Русагро» и АО «ФРДВ» договорились о сотрудничестве при реализации сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке, в том числе на ТОР «Михайловская» Приморского края. Участие фонда в одном из проектов составит до 3 млрд рублей.

«Ратимир» не удержался от свинины

На ВЭФе были подписаны первые соглашения между Российско-Китайским фондом агропромышленного развития (51% в управляющей компании РКФАР принадлежит АО «ФРДВ») и российскими агрохолдингами о реализации совместных проектов.

Партнерами РКФАР на Дальнем Востоке выступят компании «Ратимир» (Приморский край) и «Амур Агро Холдинг» (Амурская область). Компания «Ратимир» планирует построить свиноводческий комплекс в ТОР «Михайловская». Мощность предприятия составит 46 тыс. тонн в убойном весе в год. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей. Запуск первой свинофермы в рамках комплекса запланирован на 2018 год.

Финансирование проектов будет осуществлено по типовой схеме РКФАР: 10% предоставит агрофонд, 10% - инициатор, оставшиеся 80% будут привлечены агрофондом в российских или китайских банках-партнерах.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.