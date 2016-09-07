www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ВЭФ
Распечатать

ВЭФ - перспектив на полтора триллиона

07 Сентября 2016, 12:35 | Приморье

Второй Восточный экономический форум прошел на острове Русском во Владивостоке 2-3 сентября, кроме того подписание ряда соглашений было вынесено за рамки программы на 1 сентября. По предварительным данным, в форуме приняли участие 3,3 тыс. человек из 56 стран, а также 1,1 тыс. журналистов. Из них на ВЭФ приехали 207 руководителей российских и 94 - иностранных компаний, всего более 1,5 тыс. представителей бизнеса.

Крупнейшие иностранные компании, принявшие участие в форуме: «Сумитомо», «Соджиц»,  «Иида», «Мицуи», «Джей Джи Си» (все - Япония), «Самсунг», «Когаз», Эксимбанк Кореи (все – Южная Корея), Банк Пекина, Китайская национальная нефтяная компания, «Кофко» (все - Китай), «Сан Груп» (Индия). Самыми многочисленными по составу были делегации Японии (246 человек), Китая (227 человек) и Южной Кореи (128 человек).

В рамках деловой программы на форуме прошли презентации 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 1,5 трлн рублей.

Из них самые крупные:

cоглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта «Амурский газохимический комплекс» между Минвостокразвития России  и ПАО «Сибур Холдинг», объем инвестиций - 500 млрд рублей;

cоглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае между Фондом развития Дальнего Востока и ЗАО «Национальная химическая группа», объем инвестиций - 370,5 млрд рублей;

cоглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения» между Минвостокразвития России и ООО «УК Полюс», объем инвестиций - 98,5 млрд рублей;

cоглашение о реализации инвестиционного проекта «Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля» между Минвостокразвития России и АК «Алроса», объем инвестиций - 63 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: вэф  инвестиции 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru