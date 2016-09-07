Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ВЭФ - перспектив на полтора триллиона
Второй Восточный экономический форум прошел на острове Русском во Владивостоке 2-3 сентября, кроме того подписание ряда соглашений было вынесено за рамки программы на 1 сентября. По предварительным данным, в форуме приняли участие 3,3 тыс. человек из 56 стран, а также 1,1 тыс. журналистов. Из них на ВЭФ приехали 207 руководителей российских и 94 - иностранных компаний, всего более 1,5 тыс. представителей бизнеса.
Крупнейшие иностранные компании, принявшие участие в форуме: «Сумитомо», «Соджиц», «Иида», «Мицуи», «Джей Джи Си» (все - Япония), «Самсунг», «Когаз», Эксимбанк Кореи (все – Южная Корея), Банк Пекина, Китайская национальная нефтяная компания, «Кофко» (все - Китай), «Сан Груп» (Индия). Самыми многочисленными по составу были делегации Японии (246 человек), Китая (227 человек) и Южной Кореи (128 человек).
В рамках деловой программы на форуме прошли презентации 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 1,5 трлн рублей.
Из них самые крупные:
cоглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта «Амурский газохимический комплекс» между Минвостокразвития России и ПАО «Сибур Холдинг», объем инвестиций - 500 млрд рублей;
cоглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае между Фондом развития Дальнего Востока и ЗАО «Национальная химическая группа», объем инвестиций - 370,5 млрд рублей;
cоглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения» между Минвостокразвития России и ООО «УК Полюс», объем инвестиций - 98,5 млрд рублей;
cоглашение о реализации инвестиционного проекта «Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля» между Минвостокразвития России и АК «Алроса», объем инвестиций - 63 млрд рублей.
Новости тематики
- Дарькин хочет сам строить рыболовецкие суда
- В Приморье появится суперпредприятие
- Во Владивостоке алмазы пошли с молотка
- Инвесторы ВЭФ просят зонтик
- ВЭФ - перспектив на полтора триллиона
- Во Владивостоке на ВЭФ Путин встретился с президентом Республики Корея Пак Кын Хе
- В Приморье будут выращивать гигантских устриц
- Владивосток завалили алмазами и бриллиантами
- ВЭФ заставляет Владивосток быть гостеприимнее
- Открытие Дальнего Востока начинается с Приморья
Новости раздела
- Недоступно, но привлекательно
- По Владивостоку с гидом
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- Самим не вытянуть
- Угольной пыли спуску не дадут
- В Приморье первый взмах "Крыльев Востока" прошел на сверхскоростях
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- Президент МТС Алексей Корня: МТС стремительно трансформируется в IT-компанию
- В России начала работать Единая биометрическая система
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин