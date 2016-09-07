ВЭФ - перспектив на полтора триллиона

Второй Восточный экономический форум прошел на острове Русском во Владивостоке 2-3 сентября, кроме того подписание ряда соглашений было вынесено за рамки программы на 1 сентября. По предварительным данным, в форуме приняли участие 3,3 тыс. человек из 56 стран, а также 1,1 тыс. журналистов. Из них на ВЭФ приехали 207 руководителей российских и 94 - иностранных компаний, всего более 1,5 тыс. представителей бизнеса.

Крупнейшие иностранные компании, принявшие участие в форуме: «Сумитомо», «Соджиц», «Иида», «Мицуи», «Джей Джи Си» (все - Япония), «Самсунг», «Когаз», Эксимбанк Кореи (все – Южная Корея), Банк Пекина, Китайская национальная нефтяная компания, «Кофко» (все - Китай), «Сан Груп» (Индия). Самыми многочисленными по составу были делегации Японии (246 человек), Китая (227 человек) и Южной Кореи (128 человек).

В рамках деловой программы на форуме прошли презентации 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 1,5 трлн рублей.

Из них самые крупные:

cоглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта «Амурский газохимический комплекс» между Минвостокразвития России и ПАО «Сибур Холдинг», объем инвестиций - 500 млрд рублей;

cоглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае между Фондом развития Дальнего Востока и ЗАО «Национальная химическая группа», объем инвестиций - 370,5 млрд рублей;

cоглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения» между Минвостокразвития России и ООО «УК Полюс», объем инвестиций - 98,5 млрд рублей;

cоглашение о реализации инвестиционного проекта «Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля» между Минвостокразвития России и АК «Алроса», объем инвестиций - 63 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.