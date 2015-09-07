«Ростелеком», российская национальная телекоммуникационная компания, стал телекоммуникационным партнером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках партнерства «Ростелеком» предоставит телекоммуникационные каналы для организации прямых эфирных трансляций матчей КХЛ. Компания обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической инфраструктуры на хоккейных аренах с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой. «Ростелеком» предоставит КХЛ современные телекоммуникационные услуги (доступ в интернет, телефония и др.) на уровне корпоративного пользователя федерального уровня. КХЛ, в свою очередь, предоставляет «Ростелекому» широкие маркетинговые возможности.

«Наша Лига в своей деятельности активно использует новейшие технологии для продвижения ценностей современного хоккея, и возможности «Ростелекома» позволят сделать это ещё более ярко и эффективно, - подчеркнул президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. – Опыт сотрудничества с «Ростелекомом» по организации Олимпийских зимних игр в Сочи показал себя очень успешным, и я уверен, что наше партнерство в КХЛ станет не менее впечатляющим».

«Традиционно «Ростелеком» поддерживает различные масштабные спортивные проекты, - заявил президент «Ростелекома» Сергей Калугин. – Нашей компании небезразлично будущее российского спорта и сегодня, когда понятия социальной ответственности и коммерческой успешности тесно связаны, взаимовыгодное партнерство с КХЛ для «Ростелекома» - это вполне логичный шаг».

8 сентября «Ростелеком» обеспечит трансляции игр сразу двух дальневосточных команд: хабаровский «Амур» проведет встречу со СКА (Санкт-Петербург), а приморский «Адмирал» сыграет со «Спартаком» (Москва). Матчи пройдут в Хабаровске и Владивостоке соответственно, начало игр в 19.30 местного времени.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.